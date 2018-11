Mehr Geld für Minijober? Arbeitgeber für Anhebung der Einkommensgrenze bei 450-Euro-Jobs

Zum 1. Januar 2019 wird der Mindestlohn erhöht - geht es nach der FDP, soll auch die Einkommensgrenze für Minijobs steigen und künftig an den Mindestlohn gekoppelt sein. Doch vom Gesetzesentwurf sind nicht alle begeistert.

Arbeitgeber befürworten Anhebung

Derzeit dürfen Minijobber in Deutschland 450 Euro verdienen. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände sprach sich in einer Stellungnahme im Vorfeld zur Anhörung des Gesetzesentwurfs der FDP im Bundestag für eine Anhebung dieser Grenze aus. Dadurch soll verhindert werden, dass die Minijobber wegen des steigenden Mindestlohns ungewollt ihre Arbeitszeit verkürzen müssen. Außerdem hätten die Betroffenen dann die Chance durch einen höheren Verdienst an den allgemeinen Gehaltssteigerungen teilzuhaben.

Strikte Ablehnung beim Gewerkschaftsbund

Der Deutsche Gewerkschaftsbund /DGB) steht dem Entwurf zur Erhöhung der Einkommensgrenze komplett anders gegenüber. In einer Stellungnahme für die Anhörung des Arbeitsausschusses heißt es: "Der Vorschlag ist ökonomisch falsch, arbeitsmarktpolitisch schädlich und gesellschaftspolitisch rückständig". Laut DGB würde eine Ausweitung der Minjobzone den Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt verstärken. Für Pascal Kober von der Partei, die den Gesetzesentwurf eingereicht hat, sei die Erhöhung "ein Gebot der Fairness". Das sagte der FDP-Sozialexperte am Samstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Neuer Mindestlohn ab Januar 201 9

Ab 1. Januar 2019 soll der 2015 eingeführte Mindestlohn auf 9,19 Euro pro Stunde ansteigen, ein Jahr später dann auf 9,35 Euro. Da Angestellte in einem Minijob nur bis zur aktuellen Verdienstgrenze von 450 Euro verdienen dürfen, verkürzt sich ihre Arbeitszeit dadurch immer weiter. Auch das Bundesarbeitsministerium hatte einer Anhebung der 450-Euro-Grenze trotzdem eine Absage erteilt. Denn: Es sei immer Maßgabe gewesen, die Ausweitung der Minijobs zu begrenzen. Auch im Hinblick auf die Altersabsicherung wolle man möglichst viele Menschen in volle sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bringen. Der Leiter der Minijob-Zentrale, Erik Thomsen, kritisierte jedoch, dass die Minijobber nicht von steigenden Löhnen profitieren könnten. Stattdessen befürchtet er, dass sie womöglich dieselbe Arbeit in weniger Zeit schaffen müssten.