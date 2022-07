Flughafen Friedrichshafen: Tumult ruft Polizei auf den Plan

Flug war "massiv überbucht" : 39 Passagiere können nicht mitreisen

: können nicht Fluggäste stinksauer - Anreisezeit von mehreren Stunden

Zu tumultartigen Szenen kam es am Freitag gegen 19 Uhr während des Boardings auf dem Flughafen in Friedrichshafen, wie die Polizei in Ravensburg berichtet. Grund hierfür sei die "massive Überbuchung" eines Fluges der Wizz Air von Friedrichshafen nach Tirana in Albanien gewesen.

186 Sitzplätze und 209 Passagiere: Überbuchung löst wütenden Tumult an Flughafen aus

Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei seien für den Flug 209 Reisende gebucht gewesen. Doch zur Verfügung standen lediglich 186 Sitzplätze, heißt es. 39 Personen konnten so für den gebuchten Flug nicht berücksichtigt werden, berichtet die Polizei.

Als die aufgebrachten Betroffenen lautstark ihren Unmut äußerten, hätten diese mehrfach durch Kräfte des Zolls und der Polizei vom Abfertigungsschalter zurückgewiesen werden müssen. "Nur durch intensive Gespräche mit den Passagieren konnte die Situation letztendlich beruhigt werden", so die Polizei.

Einige der betroffenen Passagiere und Passagierinnen teilten demnach mit, dass sie unter anderem Anreisezeiten von mehreren Stunden hatten. An vielen deutschen Flughäfen herrscht derzeit Chaos. So müssen viele Reisende derzeit auf ihr Gepäck verzichten, anderen wird kurzfristig der Flug gestrichen. Hauptgrund ist ein massiver Personalmangel, insbesondere im Abfertigungsbereich, weil sich Mitarbeitende während der Pandemie neue Jobs gesucht haben. Der Flughafen Nürnberg etwa will deshalb auf Vorschlag der Ampel-Regierung zum Beginn der Sommerferien auf türkische Gastarbeiter*innen zurückgreifen.