"Mega-Lockdown" in Deutschland: Obwohl die Maßnahmen des "harten Lockdowns" nun schon seit Dezember den Alltag der deutschen Bevölkerung einschränken, ist bisher noch keine wesentliche Verbesserung der Lage zu erkennen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen und Todesfälle bleibt unverändert hoch. Derweil wurden auch erste Fälle der neuen Corona-Mutation B1.1.7. aus Großbritannien in Deutschland gemeldet. Die Bundesregierung will handeln und tagt am kommenden Dienstag (19. Januar 2021). Laut mehreren Medienberichten seien weitere Verschärfungen in Planung. Die Rede ist in verschiedenen Medien von einem "Mega-Lockdown".

Verschärfte Corona-Maßnahmen in Planung: Das könnte passieren

Das Virus lasse sich nur mit deutlich zusätzlicher Anstrengung aufhalten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Teilnehmern bei der CDU-Präsidiumssitzung, berichtet der Westdeutsche Rundfunk (wdr). Die Mutation bereite "große Sorge".

Man sei in einem Wettlauf mit der Zeit, so die Kanzlerin. Eine Möglichkeit, diesen Wettlauf zu gewinnen, sei laut Bild ein "Mega-Lockdown" mit noch härteten Beschränkungen. Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) wirft einen Blick nach Großbritannien und befürwortet einen noch strengeren Lockdown. Dies teilte der Sozialdemokrat auf twitter mit.

Derzeit gibt es einige Spekulationen, welche Maßnahmen denn nun ergriffen werden könnten und worauf sich die Bevölkerung in Zukunft einstellen sollte. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) spricht bisher von folgenden Änderungen:

Neue Beschränkungen im ÖPNV

mehr Homeoffice

deutschlandweite FFP2-Schutzmasken-Pflicht (in Bayern gilt sie beim Einkaufen und im ÖPNV bereits ab Montag)

schärfere Kontaktbeschränkungen

schärfere Ausgangssperren

Lockerungen an Schulen und Kitas seien derzeit kein Thema. Ziel sei es, so frühzeitig wie möglich die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um einen Einsturz des Gesundheitssystems zu verhindern. Dieses käme aktuell seiner Belastungsgrenze immer näher.

Einschränkungen im ÖPNV: Wird der Personenverkehr komplett geschlossen?

Wie der Tagesspiegel aus Regierungskreisen erfuhr, erwägen das Kanzleramt und mehrere Bundesländer den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) weiter einzuschränken. Dies solle nicht nur die Busse, U- und S-Bahnen betreffen, sondern auch die Deutsche Bahn. Grund dafür seien die Passagierzahlen, die trotz "hartem Lockdown" deutlich höher seien, als während des ersten Lockdowns im letzten Frühjahr.

Eine komplette Schließung des ÖPNV habe Merkel laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) bereits dementiert. Die Option, dass der öffentliche Personentransport für die nicht-systemrelevante Masse maximal eingedämmt werden könne, sei allerdings noch nicht komplett vom Tisch. Eine gewisse Grundversorgung solle allerdings immer und für alle geboten sein.

Mehr Homeoffice: Wird Arbeit von zu Hause zur Pflicht?

Mit der Reduzierung des ÖPNV könnte auch eine Homeoffice-Pflicht durch die Hintertür kommen. Vielen Berufspendlern könnte es dann nicht mehr möglich sein, ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Somit wäre nur noch das Arbeiten von zu Hause aus möglich.

Gegenüber tagesschau.de erklärt Harald Findinger, Professor für Volkswirtschaftslehre und Business Economics, dass Homeoffice das Ansteckungsrisiko deutlich bremsen würde. Dies würde eine Studie der Universität Mannheim belegen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordere sogar eine explizite Homeoffice-Pflicht, berichtet der Focus. Die Unternehmen seien gut beraten, ihren Anteil zu leisten, um den Lockdown erfolgreich zu Ende zu bringen. "Andernfalls können wir irgendwann gezwungen sein, auch Betriebe zu schließen. Möglicherweise müssten wir sogar an die Industrieproduktion heran."

FFP2-Schutzmasken-Pflicht: Bald deutschlandweit?

Ab Montag, den 18. Januar 2021, ist jeder bayerische Landesbürger dazu verpflichtet während der Nutzung des ÖPNV und beim Einkaufen eine FFP2-Maske zu tragen.

In der Ministerkonferenz nächste Woche soll besprochen werden, ob die FFP2-Maskenpflicht auf ganz Deutschland ausgeweitet werden soll. Mit dieser Entscheidung würde die Regierung der Forderung nach bundesweiten einheitlichen Corona-Regelungen einen Schritt näher kommen.

Schärfere Kontaktbeschränkungen: Wen darf ich noch treffen?

Das öffentliche Leben steht still und dennoch steigen die Fallzahlen weiter an. Die Konsequenz daraus könnten weitere Einschränkungen im Privatleben der Bevölkerung sein. In Bayern ist es bisher nur noch erlaubt als Einzelperson einen weiteren Haushalt zu besuchen.

Wie Business Insider schreibt, könnte aus dieser "1-Freund-Regel" eine "1-Fester-Freund-Regel" werden. Im Gespräch sei wohl eine Regelung, die vorsehe, dass es künftig nur noch erlaubt sein soll, sich mit einer festen Person zu treffen - privat sowie öffentlich. Über welchen Zeitraum diese Maßnahme gehen soll und wie eine Umsetzung aussehen könnte, wurde nicht näher beschrieben.

Schärfere Ausgangssperren: Droht ganztägig Ausgangssperre?

Sollten die schärferen Kontaktbeschränkungen zu keinem Ergebnis führen, wäre der nächste Schritt wohl eine ganztägige Ausgangssperre. Focus Online will aus Kreisen des Robert-Koch-Instituts erfahren haben, dass dort bereits ein derartiges Verbot diskutiert würde.

Somit wäre das Verlassen der Wohnung nur zum Einkaufen, Arbeiten, Arztbesuchen oder dingenden Fällen erlaubt. Das Treffen haushaltsfremder Personen wäre ebenfalls verboten.

Da es bisher in einigen Bundesländern noch gar keine Ausgangsbeschränkungen gibt, könnte der nächste Schritt eine bundesweite einheitliche nächtliche Ausgangssperre sein.

"Mega-Lockdown" stößt auf Kritik: Das sagt ein Experte

Doch es gibt auch Zweifel an einem derart harten Lockdown. Thomas Voshaar, Leiter der Lungenklinik Bethanien in Moers und Berater des Bundesgesundheitsministeriums, sagte dem wdr: "Ein Mega-Lockdown wäre eine absolut verzweifelte Maßnahme, sozial und wirtschaftlich kaum erträglich. Da weiß man ja gar nicht, wo das enden soll."

Stattdessen sei es nötig, die Leute besser zu erreichen. Die bisherigen Maßnahmen hätten durchaus wirken können, wären aber nicht genug beherzigt worden. "Das ist, wie wenn man im Regen steht, einen Regenschirm dabei hat, aber ihn nicht aufspannt. Da kann man auch nicht sagen, der Schirm funktioniert nicht - man muss ihn auch benutzen", beschreibt RKI-Chef Lothar Wieler die aktuelle Situation.

Welche weiteren Änderungen sind in Planung und wie sind die aktuellen Fallzahlen? Alle wichtigen Informationen und Entscheidungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Corona-Ticker.

