Wie die Bild-Zeitung aus Kreisen der EU-Kommission und der Bundesregierung erfahren haben will, soll eine Zulassung für den Biontech-Impfstoff gegen das Coronavirus noch am 23.12.2020 erfolgen.

Die EU-Zulassungsbehörde EMA würde damit ermöglichen, dass der Impfstart in Deutschland noch in dieses Jahr fallen könnte. Laut "BILD" ist der 26. Dezember im Gespräch.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich am Dienstag in Berlin noch dahingehend geäußert, dass eine Zulassung vor Weihnachten das Ziel sei. Er verteidigte es, keine Notfallzulassung für Impfstoffe vorzusehen, sondern ein reguläres Verfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Dies sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe.

Spahn rechnet selbst mit dem jetzt verschärften Corona-Lockdown nicht mit schnellen Effekten bei der Eindämmung der Pandemie. «Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben.» Die weitergehenden Schließungen von Einrichtungen, die ab diesem Mittwoch starten, seien geboten. «Lieber jetzt mit Aussicht auf Erfolg als erst nach Weihnachten mit dem Risiko großer Nebenwirkungen.» Wichtig sei nun, die Vorgaben in allen Bereichen konsequent umzusetzen.