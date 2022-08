Mayen: Seniorenbänke für neun Ortsgemeinden

für Sie wurden von der Kreissparkasse Mayen gesponsort

Alle neun Orte nehmen am Kreisprojekt "Bewegung in die Dörfer" teil

Wie der Landkreis Mayen-Koblenz am Donnerstag (18. August 2022) mitteilte, sponserte die Kreissparkasse Mayen Seniorenbänke für insgesamt neun Ortsgemeinden im Landkreis, die am Kreisprojekt „Bewegung in die Dörfer“ teilnehmen.

Seniorenbänke für Orte im Kreis Mayen-Koblenz: Der perfekte Treffpunkt für Senioren

Über die Seniorenbänke mit erhöhter Sitzfläche, ergonomischer Rückenlehne sowie Arm- und Fußstützen dürfen sich die Ortsgemeinden Mayen-Alzheim, Niedermendig, Bell, Trimbs, Welling, Thür, Kruft, Kottenheim und Lonnig freuen.

„Wir wollen nicht, dass ältere Menschen auf ihren Spaziergang verzichten, nur weil sie keine passenden Bänke für Pausen vorfinden“, sagt Lea Bales, Projektverantwortliche im Kreishaus. Die Seniorenbänke seien der perfekte Treffpunkt für die Senioren, um bei ihrem Spaziergang eine gemeinsame Verschnaufpause zu machen.

Denn der Spaß an der Bewegung und der Spaß, gemeinsam mit anderen Menschen etwas zu unternehmen, stünden bei dem Kreisprojekt "Bewegung in die Dörfer" im Vordergrund. Dies unterstützt auch der Landrat Dr. Alexander Saftig. Für einen gemeinsamen Kaffeenachmittag spendete er 100 Euro.