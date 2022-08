Konzertreihe "Sommerclassics " kann endlich wieder stattfinden

" kann endlich wieder stattfinden Klassische Musik von internationalen Künstler*innen und Ensembles

von internationalen Künstler*innen und Ensembles Locations: Burg Namedy in Andernach, Alte Kirche in Spay und Sayener Hütte in Bendorf-Sayn

Nach der pandemiebedingten Pause können sich Liebhaber*innen der klassischen Musik wieder auf die Veranstaltung "Sommerclassics" freuen. Die 1998 ins Leben gerufene Konzertreihe bietet Live-Musik der Genres Klassik, Swing, Jazz und Avantgarde bei einmaligem Ambiente im Kreis Mayen-Koblenz an.

"Sommerclassics": Darauf kannst du dich bei der klassischen Konzertreihe im September freuen

Die ausgewählten Veranstaltungsorte könnten kaum schöner sein: Die Burg Namedy in Andernach ist eine zu einem Schloss umgebaute ehemalige Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert und steht aktuell im Privatbesitz der Familie Hohenzollern. Ebenso bestechen die Locations Sayner Hütte in Bendorf und die Alte Kirche in Spay mit einmaligem Charme.

Eröffnet werden die "Sommerclassics" durch den international bekannten Jazz-Künstler Chris Hopkins, der zahlreiche weitere renommierte Talente aus der gesamten Welt mitbringt. Beim zweiten Konzert gibt Andreas Martin Hofmeir mit Barbara Schmelz ein virtuoses Programm zum besten, bevor die Klassikband "Spark" sowie die Jazzsängerin Sandie Wollasch die Reihe beschließen.

15. September auf der Burg Namedy in Andernach: Chris Hopkins (New Yorker Jazz Age und Bossa Nova)

auf der Burg Namedy in Andernach: (New Yorker Jazz Age und Bossa Nova) 23. September in der alten Kirche in Spay: Andreas Martin Hofmeir und Barbara Schmelz (Orgel-Tuba-Duo)

in der alten Kirche in Spay: (Orgel-Tuba-Duo) 25. September in der Sayner Hütte in Bendorf-Sayn: "Spark" (Klassik-Pop) und Sandie Wollasch (Jazz)

Hier bekommst du Tickets für die beliebte Konzertreihe

Die Preise für die Tickets in Andernach und Spay betragen 20 Euro. Das Abschlusskonzert in Bendorf-Sayn kostet 25 Euro. An Eintrittskarten für das Konzert auf der Burg Namedy kommst du telefonisch über das Veranstaltungsmanagement der Location unter 02632/48625. Die Tickets für Spay und Bendorf-Sayn erhältst du unter sommerclassics@kvmyk.de.