Der 3. April 2022 wird für viele Bundesländer ein einschneidender Tag: Denn nach dem Auslaufen der Übergangsfrist wird ein Großteil der Corona-Maßnahmen ungültig, so auch die FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen in Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat zwar angeregt, vom jeweiligen Hausrecht Gebrauch zu machen. Doch im Handel stößt dieser Vorschlag bisher auf wenig Begeisterung.

Ab Sonntag gilt also: Die Maskenpflicht beim Einkaufen in Lebensmittelgeschäften und im Einzelhandel entfällt. An Kunden ergeht nur noch eine Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Handelsunternehmen, Supermärkte sowie Discounter könnten aber mithilfe des Hausrechts auch noch nach dem 2. April eine Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter vorschreiben. Und das auch, wenn das jeweilige Bundesland die sogenannte Hotspot-Regelung nicht umsetzt. Diese Sonderreglung besagt, dass die Corona-Maßnahmen noch bis Ende April gelten. Mehrere Bundesländer, darunter Bayern, wollen dies aber nicht anwenden.

Maskenpflicht in Supermärkten: Lauterbach bringt neuen Vorschlag

Karl Lauterbach hatte bereits am Freitag (25. März) an Supermärkte appelliert, die Maskenpflicht beizubehalten. "Ich würde es begrüßen, wenn Supermarktketten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und bei der derzeit sehr hohen Infektionslage Masken zur Pflicht machen", sagte der SPD-Politiker. Gegenwind bekam er von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Dieser sagte im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag: "Die Empfehlung richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger und an alle, die in dieser Pandemie vernünftig agieren wollen. Ich halte nichts davon, dass Karl Lauterbach jetzt Supermarktbetreiber anschreibt und auffordert, mit dem Hausrecht die Maskenpflicht durchzusetzen. Das müsste er als Gesetzgeber tun. Das ist seine originäre Aufgabe, der kommt er nicht nach, da versagt er eindeutig."

Einige Supermarktketten und Discounter haben Lauterbachs Vorschlag bereits abgelehnt: So wollen sich beispielsweise Edeka, Rewe, Aldi, Penny und Lidl an den Regeln orientieren, die von den Bundesländern vorgegeben werden, und nicht ihr Hausrecht nutzen, wie Express.de berichtet. Aldi-Nord möchte eine finale Entscheidung erst dann treffen, sobald die Handhabung der Bundesländer konkret feststehe, heißt es im Bericht weiter. So wollen es auch die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland zählen, sowie die Drogeriekette dm handhaben.

Bei Rewe und Penny sollen weiterhin Schutzmaßnahmen gelten, die aber vorrangig die Mitarbeiter betreffen. Dazu zählen entsprechende Vorrichtungen und Abstandsregeln an den Kassen. Bei Edeka liege die Verantwortung bei den Betreibern der einzelnen Filialen, die bei der Umsetzung auch die lokale Corona-Lage berücksichtigen würden.

Die "Bild"-Zeitung hatte zudem eine Liste derjenigen Handelsketten veröffentlicht, die bereits angekündigt haben, nach dem 2. April auf die Maskenpflicht verzichten wollen. Dazu zählen: Media-Markt, Saturn, Ikea, C&A, ECE, Douglas, Woolworth, Deichmann, Ernsting’s Family, Thalia sowie Gerry Weber.

