Für die einen ein Glückssymbol, für die anderen nervige Plagegeister- wie jeden Herbst sind Marienkäfer aktuell wieder auf der Suche nach einem Winterquartier. Dabei krabbeln sie nicht nur an Hauswänden, Balkongeländern und Fensterrahmen herum, sondern machen es sich auch in unseren Wohnungen bequem.

Laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) verbringen die gepunkteten Insekten ihren Winter am liebsten in Hohlräumen, wie Mauerritzen oder Dachsparren. Durch geöffnete Fenster krabbeln sie aber zufällig, denn Überwintern können Marienkäfer innerhalb einer Wohnung nicht. Sie benötigen kühle und frostfreie Räume als Winterquartier.

Wie überwintern Marienkäfer?

In der Regel überwintern Marienkäfer in trockenen Laubhaufen, zwischen den Nischen eines Steinhaufens, in Grasbüscheln oder unter Moosdecken, wo sie bis zum nächsten Frühjahr in eine Kältestarre verfallen. Dafür fliegen sie in größeren Gruppen normalerweise zu Beginn der kalten Jahreszeit in wärmere Regionen Europas.

Aufgrund der bisher milden Herbsttemperaturen in Deutschland sind viele Marienkäfer aber auch hierzulande auf der Suche nach einem Unterschlupf. Während ihrer Reise in Schwärmen ruhen sich die Insekten gerne an Hauswänden oder Fenstern aus. Gerade bei geöffneten Fenstern oder Türen, kann es passieren, dass sich die kleinen Käfer ins Haus verirren.

Wer sich seine Wohnung nicht mit den kleinen Glücksbringern teilen möchte, hat viele Möglichkeiten die Insekten wieder loszuwerden. Da Marienkäfer für Menschen keine Gefahr darstellen, sollten sie bei der Beseitigung aber nicht getötet werden.

So werden Sie die Marienkäfer los

Damit es gar nicht erst zu einer Marienkäferinvasion kommt, können Fliegengitter das Einnisten in Fensterrahmen vermeiden. Außerdem halten bestimmte Gerüche die Käfer fern: Lorbeer, Vanillestangen oder Lavendelöl am Fensterbrett hält sie vom Eindringen in die Wohnung ab.

Wenn die Marienkäfer bereits in die Wohnung gelangt sind, können sie mithilfe eines einfachen Tricks aufgesaugt werden. Dafür sollten Sie den Bund einer Socke über den Saugstutzen stülpen und bei niedrigster Stufe die Tierchen aufsaugen. Diese landen schließlich in der Socke und können lebendig nach draußen transportiert werden.

Wer keine der genannten Methoden in Betracht zieht, kann zu Insektiziden gegen Marienkäfer greifen. Mit den chemischen Mitteln werden die Käfer jedoch getötet. Da sie aber grundsätzlich keine Schäden anrichten, sollte diese Variante keine Option sein.

So profitieren Sie von Marienkäfern

Viele Marienkäfer im Garten zu haben, macht sich spätestens im Frühjahr wieder bezahlt. Die gepunkteten Glücksbringer helfen dann wieder bei der biologischen Blattlausbekämpfung.

Das könnte Sie auch interessieren: Igel im Garten: welchen Nutzen bringt ein Igel im Herbst?