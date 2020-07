In Mannheim ist ein Mensch am Mittwochabend (15.07.2020) nach einer Messerattacke gestorben. Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die verletzte Person starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen im Krankenhaus. Drei Verdächtige wurden im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit vom Dezernat Kapitaldelikte in Mannheim unter Einbeziehung der Kriminaltechnik ermittelt.