Mann vertreibt Angreifer mit Motorsäge

Mit einer Motorsäge hat ein Mann bei einer Schlägerei in Hofheim am Taunus in der Nacht zum Sonntag mehrere Angreifer vertrieben.



Am Sonntagmorgen um 01:34 Uhr wurde gemeldet, dass sich im Bereich der Straße Am Untertor mehrere Personen schlagen würden. Eine Person habe auch eine Motorsäge in der Hand und eine stark blutende Person wurde gemeldet.



Streifenwagen aus dem hiesigen Kreisgebiet und aus Wiesbaden wurden entsandt, brachten die Lage unter Kontrolle und fanden heraus, dass es zuvor zu einem Streit vor einer Gaststätte gekommen war. Das spätere Opfer schlug im Verlauf des Streites eine Glasscheibe ein und verletzte sich hierbei erheblich an der Hand.



Zusammen mit seinem Begleiter wollte der Verletzte dann in einem Auto flüchten, wurde jedoch von einigen, bislang unbekannten, Personen eingeholt und geschlagen. Hierbei wurde er am Kopf verletzt.



Sein Begleiter, ein Landschaftsgärtner, wusste sich offenbar nicht anders zu helfen und holte eine Motorsäge aus dem Auto mit der er die Angreifer vertrieb. Soweit feststellbar waren die Beteiligten alkoholisiert. Der Verletzte wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen nach den Schlägern dauern an.