Sulzbach vor 59 Minuten

Sulzbach: Mann (71) tot in Wohnung gefunden - Polizei geht von Verbrechen aus

In einer Wohnung in Sulzbach bei Saarbrücken ist die Leiche eines 71-Jährigen gefunden worden. Einsatzkräfte fanden den Mann tot mit offensichtlichen Stichverletzungen auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.