Damit ich nicht falsch verstanden werde: Ich liebe Weihnachten und die Vorweihnachtszeit: Plätzchen, Glühwein, Weihnachtsmärkte, Kerzen und Lichterketten sind wunderbar. Sie alle verkörpern Weihnachten und die Vorweihnachtszeit. Auch sie strömen alle einen Duft aus, der zehnmal angenehmer ist als der der Mandarinen.

Lesen Sie auch: Berlin Weihnachten: Das sind die Deko-Trends fürs Weihnachtsfest 2019 Um Nikolaus herum ist es besonders schlimm. Dann wandert in jeden Sack oder auf jeden Teller mindestens eine Mandarine, die über die kommenden Tage verzehrt werden müssen. Es wäre ja schade, wenn sie verderben würden... Mandarinen ein Zeichen für Glück und Gesundheit? - Wohl eher nicht Der Brauch, Mandarinen an Nikolaus zu verschenken, geht zurück auf eine Legende vom Heiligen Nikolaus: Ein Vater konnte seine Töchter nicht verheiraten, weil er zu arm dafür war. Der Heilige Nikolaus warf dann eines Nachts Säcke mit Gold durch den Kamin in die Strümpfe der Töchter, die dort zum Trocknen hingen. Anstatt Gold stecken die Eltern an Nikolaus jetzt Mandarinen in die Strümpfe der Kinder, um ihnen Glück und Gesundheit zu wünschen. Glück und Gesundheit ist etwas Wichtiges und Gutes. Aber so groß, wie der Konsum von Mandarinen ist, so viel Glück und Gesundheit kann kein Mensch vertragen. Und anscheinend brauchen die Menschen nur um Weihnachten besonders viel Glück und Gesundheit, denn eigentlich gibt es die Früchte ja das ganze Jahr. Gekauft werden sie aber nur im Winter. Komisch eigentlich. Aber auch gut für mich, so beschränkt sich für mich die Zeit, in der ich am liebsten mit Nasenklammer rumlaufen würde, auf wenige Wochen vor Weihnachten.