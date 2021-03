"Wir haben de facto den Oster-Lockdown", sagte Söder am frühen Dienstagmorgen (23.03.21) in Berlin, nach rund zwölfstündigen Beratungen von Bund und Ländern. Am Dienstag wurde der bisher schärfste Lockdown für Deutschland beschlossen.

Söder betonte über seinen Instagram-Account, dass sich Deutschland aktuell in der "gefährlichsten Phase der Pandemie" befinde und viele diese Gefahr unterschätzen würden. Die Mutation sei viel ansteckender und würde vor allem jüngere Generationen treffen.

Söder: "Ungeduld darf nicht zu unserer Schwäche werden"

"Wir wissen, dass Corona bleischwer über dem Land liegt", sagte Söder. Man befinde sich aber jetzt in der schwierigsten Phase der Pandemie. Viele unterschätzten die aktuelle Situation. Man dürfe jetzt aber keine Fehler machen. Jetzt habe man es in der Hand, die dritte Welle schneller zu beenden als die vorherige. "Ungeduld darf nicht zu unserer Schwäche werden", mahnte der CSU-Vorsitzende.

Söder sprach von schwierigen Beratungen, betonte aber: "Wir gehen heute nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem unguten Gefühl aus der Runde." Man habe eine klare Linie und einen klaren Kurs.