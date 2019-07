Palma de Mallorca vor 2 Stunden

Gruppenvergewaltigung

Mallorca: 18-Jährige vergewaltigt - Vier Deutsche Urlauber beschuldigt und festgenommen

In Mallorca wurden vier deutsche Urlauber am Flughafen festgenommen. Sie wurden von einer 18-Jährigen angezeigt, die sie der Vergewaltigung und Beihilfe beschuldigt. Am Abend zuvor war das mutmaßliche Opfer mit den vier Beschuldigten zusammen auf einem Hotelzimmer.