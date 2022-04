Unfall auf "Mainzer Rheinfrühling": Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts schwer verletzt

Mann umgehend in Klinik gebracht - Verletzter inzwischen außer Lebensgefahr

- Verletzter inzwischen außer Lebensgefahr Messe wurde am Mittwoch ab 18 Uhr wegen des Vorfalls geschlossen

Bei einem Unfall auf der Kirmes "Mainzer Rheinfrühling" am Rheinufer in Mainz ist am Mittwoch (13. April 2022) ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts verletzt worden. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch weiter mitteilte, wurde die Messe wegen des Vorfalls um 18 Uhr geschlossen.

Tragischer Unfall bei "Mainzer Rheinfrühling": Mann schwer verletzt

Laut Medienberichten handelt es sich bei dem betroffenen Fahrgeschäft-Mitarbeiter um einen 25-jährigen Mann. Der junge Angestellte wurde demnach am Mittwochnachmittag schwer verletzt, nachdem er offenkundig von einer Gondel des Fahrgeschäftes "Intoxx" erfasst worden war. Der 25-Jährige soll mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, heißt es. Anschließend landete er demnach auf einem Absperrzaun.

Der Verletzte sei in die Uniklinik gebracht worden. "Das ist ein sehr trauriges und tragisches Geschehen, das uns alle sehr schockiert", sagte Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU). Wie die zuständige Polizeidienststelle am Donnerstag (14. April 2022) inRLP.de mitteilt, ist der Mann aktuell außer Lebensgefahr.

Polizei und Staatsanwaltschaft befragten Zeugen zum Unfallgeschehen und ermittelten auf dem Festgelände, teilte die Stadt weiter mit. Der Artikel wird aktualisiert, sobald inRLP.de neue Informationen vorliegen.

Redaktion mit dpa