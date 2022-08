Kaiserslautern: Hundehalter verstieß gegen das Tierschutzgesetz

Bereits am Donnerstag, (9. Juni 2022) ereignete sich am Hauptbahnhof Mainz ein nicht alltäglicher Vorfall. Das Bundespolizeirevier Mainz wurde telefonisch darüber informiert, dass ein junger Mann seinen im Zug mitgeführten Hund mehrfach geschlagen und getreten hatte.

Kaiserslautern: Schäferhund vor Quälerei gerettet – Amtstierärztliches Gutachten liegt vor

Die aufmerksame Zeugin machte am Mainzer Hauptbahnhof auf sich und den Mann mit dem Hund aufmerksam. Rasch meldeten sich weitere Reisende, die den Vorfall ebenfalls bestätigen konnten. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich weiterhin heraus, dass der Hundehalter schon mehrfach wegen Tierquälerei beim Veterinäramt gemeldet worden war.

Daraufhin wurde "Butz", so der Name des Vierbeiners, durch die Bundespolizisten sichergestellt und weiter durch die Feuerwehr Mainz an das Tierheim Mainz übergeben. Trotz der schmerzlichen Erfahrungen, baute der Hund rasch Vertrauen zu den eingesetzten Beamt*innen auf, die ihn mit Wasser und Leckerlis verwöhnten.

Dem 26-jährigen Mann wurde jetzt aufgrund eines amtstierärztlichen Gutachtens die Haltung und Pflege von Hunden untersagt. Außerdem muss der Mann alle Kosten der Beschlagnahmung des Hundes durch das Landratsamt Mainz-Bingen tragen. Für Butz wird schnellstmöglich ein neues und liebevolles Zuhause gesucht.