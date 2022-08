Mainz: 3D-Modell für bessere Hochwasservorsorge in Rheinland-Pfalz

Ein 3D-Modell soll künftig für jeden Ort in Rheinland-Pfalz präzise anzeigen, wie sich Wassermassen bei Starkregen verteilen. Das System auf Grundlage der in Österreich entwickelten hydrodynamischen Modellierungssoftware Visdom befindet sich für Rheinland-Pfalz derzeit in der Erprobung.

3D-Modell der Wassermassen: "Damit werden ganz neue Hochwassergefahrenkarten möglich"

"Das Visdom-Modell bezieht die topografischen Gegebenheiten wie Berge und Täler ebenso ein wie Bauwerke, etwa Brücken", so Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) im Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Damit werden ganz neue Hochwassergefahrenkarten möglich."

So könne kartografisch genau dargestellt werden, wie das Wasser sich verhalte. "Selbst eine Brücke wie über den kleinen Gonsbach in Mainz könnte dort als Abflusshindernis erscheinen". Diese Modellierung helfe den Kommunen dabei, die Hochwasservorsorgekonzepte für ihre Flächen zu verfeinern.

"Es ist selbstverständlich, dass wir nach der Flutkatastrophe an der Ahr gesagt haben, dass wir alle verfügbaren Systeme in der Wasserwirtschaft genau überprüfen", berichtet Eder. Nun wurde außerdem beschlossen, das Füllstandsmessnetz zu erneuern. Messstationen müssen in das Satellitensystem integriert werden, damit sie ihre Daten auch bei einem Ausfall des Mobilfunksystems weiter übermitteln können. Es eröffnet auch die Möglichkeit der Weiterentwicklung der statistischen Datenverarbeitung.