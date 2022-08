Derzeit ist der Pegel des Rheins auch in Mainz sehr niedrig, daher kommen dadurch auch Dinge zum Vorschein, die schon länger Rhein verborgen sind. In der Landeshauptstadt ist daher in den vergangenen Tagen des Öfteren Munition aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach Angaben der Stadt sind bis jetzt rund 300-400 kg Munitionsreste geborgen worden, unter anderem Panzerfäuste, Flak- und Panzermunition.

Der Kampfmittelräumdienst nehme die Fundstücke, die vermutlich im Zweiten Weltkrieg dort abgekippt wurden, mit, um sie weiter zu untersuchen. Weiterhin werde die betroffene Stelle am Winterhafen weiter untersucht und sei derzeit gesperrt. Die Polizei und ein Sicherheitsdienst bewachten den Fundort.

Munition in Mainz gefunden: Kampfmittelräumdienst untersucht Weltkriegsfunde

Im Einsatz sind Kräfte von Feuerwehr, vom Kampfmittelräumdienst Koblenz, von der Wasserschifffahrtsverwaltung, des Ordnungsamts, der Wirtschaftsbetriebe und der Wasserschutzpolizei zur rheinseitigen Absicherung der Fundstelle. Kräfte der Feuerwehr Mainz koordiniere den Einsatz.

Der Schiffsverkehr ist nach Angaben der Stadt nicht eingeschränkt. Auch Fußgänger*innen könnten weiterhin den oberen Weg zwischen Mole und Ruderverein passieren.