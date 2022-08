Mainz 18.07.2022

Jubiläum

Baby-Jubiläum im Krankenhaus: Julina ist das 1000. Baby im Marienhaus Klinikum Mainz

In den frühen Morgenstunden ist am vergangenen Samstag das 1000. Baby des Marienhaus Klinikums in Mainz geboren worden. Die Jubiläums-Neugeborene heißt Julina und ist 53 Zentimeter groß.