Nachdem am Dienstag (22. März 2022) ein dreijähriges Mädchen in Mainz an der Kreuzung Bahnhofstraße/Parcusstraße tödlich verunglückt war, hatte die Polizei am Tatort die Spurensicherung begonnen. "Wir haben die Unfallstelle zur Tatort-Sicherung mit rot-weißen Absperrbändern markiert", berichtet Polizeisprecher Rinaldo Roberto, "doch das hat viele Menschen einfach nicht interessiert." Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizeiarbeit von unachtsamen und uneinsichtigen Passanten behindert.

So seien zahlreiche Passanten durch die Absperrungen auf der Kreuzung einfach "unachtsam durchgelaufen", hätten dabei sogar die Absperrbänder hochgehoben und auch auf Ansprachen der Polizei nicht reagiert.

"Das Ganze war sehr ärgerlich, denn wir mussten extra Beamte stationieren, um die Passanten davon abzuhalten, durch den Tatort zu marschieren und damit am Ende noch wichtige Spuren zu beeinflussen", erklärt der Beamte. Das kostet natürlich Zeit und Ressourcen: "Die Spurensicherung hat dadurch viel länger gedauert."

Manche Passanten seien auch stehengeblieben, um Fotos von der Polizeiarbeit und der Unfallstelle zu machen. Das Hauptproblem seien aber die "unachtsam durchlaufenden Menschen" gewesen. Wie Roberto berichtet, mussten die Beamten sich zeitweise sogar mit dem Megafon an die Passanten richten.

Obgleich die Problematik des "Gaffens" und der Behinderungen der Polizeiarbeit sehr ernstzunehmend ist, stellt Roberto klar, dass es sich bei den Vorfällen in Mainz um einen Sonderfall handelte: "Das war natürlich ein ultra-außergewöhnlicher Fall" sagt der Polizeisprecher. "Der Tod eines dreijährigen Mädchens an einer Hauptverkehrsader, bei der pro Minute hunderte Menschen, die den ÖPNV nutzen, vorbeilaufen - da kamen natürlich verschiedene Aspekte zusammen."

Die Spurensicherung ist inzwischen abgeschlossen. Dem Beamten zufolge nahm die Spurensicherung nach dem Unfalltod des dreijährigen Mädchens an einer Ampel in Mainz etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch.

Das Mädchen aus Wiesbaden hatte am Dienstag (22. März 2022) mit seinem Laufrad die Straße an einer Ampel in der Innenstadt überquert und war dabei von dem rechts abbiegenden Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass es noch an der Unfallstelle starb. Die Mutter war kurz vor dem Kind über die Straße gegangen. Die Angehörigen und der 63-jährige Autofahrer waren im Anschluss von Seelsorgern an der Unfallstelle betreut worden.