Bereits 1976 wurde das Konzept "Mainz lebt auf seinen Plätzen" ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr wird die beliebte Sommerreihe weitergeführt und findet direkt am Rhein am "Mainzstrand" statt. Zwischen dem 16. August und dem 22. September wird es jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags ein abwechslungsreiches Programm geben.

Open-Air-Veranstaltungsreihe am Rheinufer: Für Klein und Groß wird etwas geboten

Mit 36 Veranstaltungen dürfe "Mainz lebt auf seinen Plätzen" vermutlich viele große und kleine Kulturbegeisterte anlocken. Um 16 Uhr können sich Kinder bei Mitmachaktionen und Theatervorführungen freuen, während es ab 18 Uhr mit Live-Musik in entspannter Feierabendatmosphäre weitergehen wird.

Sowohl dienstags, mittwochs als auch donnerstags findet ein abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel statt. Zum ersten Mal wird "Meenzer Science-Schoppe", ein unterhaltsames Wissenschaftsformat dort stattfinden. Da die Stadt einige Sponsoren gewinnen konnte, sind alle Veranstaltungen für die Besucher*innen kostenlos.

Eröffnet wird die beliebte Sommerreihe am Dienstag, dem 16. August um 16 Uhr von Wolfgang Hering - mit Musik für Kinder. Weitere musikalische Highlights sind Urban Fox (Ed Sheeran Tribute Show), Carolin Milena (Mainzer Singer-Songwriterin) und The Flow Duo (Klavier, Saxofon und Gesang). Das Galli Theater Mainz und die Clown Doktoren vollenden das Programm mit Theater- sowie Kleinkunstdarstellungen.