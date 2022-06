Alexandra Winter war 15 Jahre alt, als sie ein Spenderherz brauchte, um weiterleben zu können. Elf Jahre später promoviert sie an der Universität Münster in Psychologie und spürt keine Einschränkungen. "Ich lebe ein Leben wie andere Menschen in meinem Alter auch", sagt die 26 Jahre alte Mainzerin. "Ich kann Sport machen, zur Arbeit gehen und meine Freizeit so gestalten, wie ich möchte." Auch eine Corona-Infektion habe sie - dreimal geimpft - einigermaßen gut überstanden.

Am Tag der Organspende (4. Juni 2022) kommt die Doktorandin zu den bundesweit zentralen Veranstaltungen in ihre Heimatstadt Mainz und hilft in einem Geschäft nahe des Doms, frühere Outfits von Prominenten zu verkaufen. "Second Chance" lautet der Titel der Aktion, mit der ein Zeichen für Organspenden gesetzt werden soll. Wichtiger noch als immer einen unterschriebenen Organspenderausweis bei sich zu tragen, sei es, diese Bereitschaft mit der eigenen Familie zu besprechen, damit diese im Ernstfall Bescheid wisse, sagt Winter.

Tag der Organspende: Mainzerin lebt heute mit Spenderherz

Eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (Pfeiffersches Drüsenfieber) hatte den Herzmuskel der Jugendlichen 2011 schwer geschädigt. Rund drei Monate später war klar, dass sie ohne ein Spenderherz nicht mehr lange leben würde, erzählt die 26-Jährige. "Ich konnte nur noch liegen und durfte mich nicht mal mehr aufrichten", erinnert sich Winter. "Es gab Abende, da habe ich nicht einmal das Zähneputzen im Liegen mehr geschafft." Die Oberstufenschülerin kam auf eine Intensivstation, ein eingebautes "Gerät mit Pumpeffekt" habe helfen sollen, die Wartezeit bis zu einem Spenderherz zu überbrücken. Alle seien von mehreren Monaten ausgegangen.

Die 15-Jährige hatte aber "eine große Portion Glück": Ein geeignetes Herz wurde bereits nach fünf Wochen gefunden. Die Transplantation verlief ohne größere Komplikationen. "Den Spender kenne ich nicht und habe auch nicht das Bedürfnis", sagt sie. "Es ist gut, dass man das nicht weiß; Details wären eher belastend." Das neue Herz ermöglichte ihr bald die Rückkehr in ein normales Leben. Sie habe sogar ihren geplatzten Jugendtraum von einer Australienreise nachholen können - und ein Auslandssemester in Sydney gemacht.

Winter hält seit der Transplantation immer mal wieder inne, um zu spüren, wie sich ihr eigener Herzschlag anhört. "Ich möchte das auch weiterhin tun. Das hat viel mit Dankbarkeit zu tun."