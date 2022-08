Die Verbreitung von Bildern und Videos, auf denen Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht werden, steigt in Rheinland-Pfalz weiter. In 1157 Fällen hat die Polizei im ersten Halbjahr 2022 allein nach Hinweisen der US-amerikanischen Organisation NCMEC ermittelt. Das waren 90 Prozent mehr Fälle als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie der Präsident des Landeskriminalamts (LKA), Johannes Kunz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte.

NCMEC prüft soziale Medien und Messengerdienste auf Missbrauchsbilder. Die Abkürzung steht für Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder. Die Entwicklung sei in anderen Bundesländern ähnlich, sagte Kunz.

Sexueller Missbrauch von Kindern: 28 Prozent mehr Straftaten als im Jahr 2021

2021 hatte das Plus der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Vergleich zum Vorjahr bereits fast 28 Prozent betragen. Der deutliche Sprung auf 5162 Fälle ging vor allem auf zahlreiche Bilder und Videos von Kindern mit sexuellem Missbrauch zurück. Im überwiegenden Teil der Fälle würden diese leichtsinnig meist von jungen Menschen übers Handy verschickt, sagte Kunz.

"Jeder einzelne Fall muss mit hoher Intensität bearbeitet werden", sagte Kunz. Welche Strukturen stehen dahinter? Gibt es Hinweise, dass der gezeigte Missbrauch noch andauert? All das müsse geklärt werden.

"Die steigende Zahl der Missbrauchsabbildungen im Netz zeigt in aller Brisanz das Ausmaß des Dunkelfeldes", sagte der sicherheitspolitische Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion Dirk Herber. "Aufgehellt und aufgeklärt werden kann hier nur durch massiven Einsatz von Personal und Technik", sagte der ausgebildete Polizist, der auch Vorsitzender des Innenausschusses des Landtags ist.

Die Fortbildung und Supervision der Ermittler müsse ausgebaut und verstärkt Künstliche Intelligenz zur Sicherung und Priorisierung der Missbrauchsabbildungen eingesetzt werden. Herber forderte zudem unter anderem eine Sensibilisierungs-, Präventions- und Vernetzungskampagne, einen Landesbeauftragten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt sowie den Einsatz der Verkehrsdatenspeicherung.