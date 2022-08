Mainz : Das sind die Energiesparmaßnahmen der Stadt

In Rheinland-Pfalz wappnen sich bereits mehrere Städte mit Energiesparmaßnahmen angesichts der drohenden Gasknappheit. Auch Stadt Mainz plant für den kommenden Winter mehrere Energiesparmaßnahmen.

Die rot-grün-gelbe Landesregierung hat gemäß dem Notfallplan der EU eine Verringerung des Gasverbrauchs um 15 Prozent als Ziel für Landesverwaltung und Kommunen vorgegeben. Warmwasser und Heizung in den Landesbehörden sollen im Sommer beispielsweise abgestellt werden. Die Landeshauptstadt Mainz hat nach eigenen Angaben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, "die sich in engen regelmäßigen Abständen trifft, um an einem ausgefeilten Energiemanagement zu arbeiten."

Die städtische Tochtergesellschaft Mainzer Wohnbau senke die Temperaturen in ihren Mietwohnungen. Nachts laufe die Heizung hier noch mit maximal 18 Grad nach ursprünglich 20 Grad. Damit soll nach den Angaben weitgehend vermieden werden, dass Heizungen auch in Sommerzeiten anspringen, wenn es nachts kühler sei. Längerfristig sei auch eine Nachtabsenkung auf 16 Grad nicht ausgeschlossen, falls dies erforderlich erscheine.

Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) kündigte am Dienstag (19. Juli 2022) auf einer Pressekonferenz an, dass die Stadt Mainz wegen steigender Strompreise die Straßenbeleuchtung erneut auf den Prüfstand stellt. Ziel sei es, den Energiebedarf kurz- bis mittelfristig weiter zu senken. Dazu gehören auch die Beleuchtung von Gebäuden und der nächtliche Einsatz von Straßenlaternen.

Banu Mendekeyeva mit dpa