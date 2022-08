Rheinland-Pfalz: Ferienaktion " Lesesommer" geht in die 2. Halbzeit

geht in die 2. Halbzeit 650 Bücher stehen in Mainz zur Auswahl

stehen in Mainz zur Auswahl Teilnehmer*innen können attraktive Preise gewinnen

Der Lesesommer geht in die zweite Halbzeit - noch bis Sonntag (11. September 2022) haben lesebegeisterte Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz die Gelegenheit, beim Lesesommer mitzumachen. So können sie sich die Chance auf ein Zertifikat, das bei drei oder mehr gelesenen Büchern ausgestellt wird, sowie die Aussicht auf einen Preis aus dem Pool des Landesbibliothekszentrums und der Lostrommel der Bibliothek sichern.

Zweite Halbzeit beim Lesesommer in Rheinland-Pfalz: Über 650 Bücher zur Auswahl

Beim Lesesommer-Club handelt es sich um eine landesweite Aktion in Rheinland-Pfalz, an der alle zwischen sechs und sechzehn Jahren teilnehmen können. Während der Aktion gibt es in den teilnehmenden Bibliotheken exklusiv und kostenlos viele neue Bücher zum Ausleihen. Und das Beste daran? Diese sind nur für Lesesommer-Clubmitglieder reserviert. Teilnehmer*innen genießen somit exklusiven Zugriff auf zahlreiche neue Geschichten.

In Mainz haben die Leser*innen diesmal die Wahl zwischen 650 Büchern. Darunter alles von Geschichten für Erstleser*innen bis hin zu spannenden Romanen für Jugendliche. Die Genres variieren dabei und bieten sowohl Skurriles als auch Tierisches, Spannendes, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur sowie vieles mehr. Für das großzügige Angebot hat die Mainzer Bibliotheksgesellschaft gesorgt.

Der Lesesommer stellt bereits seit 2008 eine beliebte Ferienaktion dar, weshalb er von vielen Kindern und Jugendlichen bereits sehnsüchtig erwartet wurde. Aber es gibt auch neue Gesichter: 26 junge Leser*innen sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Eine erste Bilanz zeigt: Alle Altersklassen sind gleichermaßen lesefreudig, allerdings beteiligen sich in diesem Jahr mehr Mädchen als Jungs. Ein Vorsprung, der allerdings noch aufgeholt werden könne.

Preise und Zertifikate als Ansporn für junge Leseratten

Neben den zahlreichen spannenden Büchern stellt auch die Aussicht auf ein Zertifikat sowie tolle Preise einen Leseansporn für die Kinder und Jugendlichen dar. Ersteres bekommen alle, die in den Sommerferien drei oder mehr Bücher gelesen haben.

Um auch einen Preis abstauben zu können, müssen Bewertungskärtchen mit Kommentaren zur Urlaubslektüre ausgefüllt werden. Jedes Kärtchen zählt als Los bei der landesweiten Verlosung. Durch die Unterstützung zahlreiche Sponsor*innen gibt es viele schöne Preise zu gewinnen, etwa Buch- oder Museumsgutscheine, Ausflüge in den Tiergarten, ins Spaßbad und vieles mehr.

Wer gewonnen hat, wird in einer internen Auslosung entschieden. Zur Ziehung der Gewinner in der Lesesommerabschlussveranstaltung wird am 10. Oktober 2022 eingeladen. Beim Lesesommer einsteigen kann man auch jetzt, zu Beginn der zweiten Halbzeit, noch. Alle Infos hierzu sind online zu finden.