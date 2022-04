Tötungsdelikt in Mainz-Laubenheim

in Mainz-Laubenheim 41-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden: Umstände deuten auf Gewalttat hin

hin Tatverdächtiger ist der 21-jährige Nachbar des Opfers

In Mainz ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. So wurde am frühen Dienstagmorgen (19. April 2022) eine 41-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Die festgestellte Gesamtsituation deuteten nach Angaben der Kripo und Staatsanwaltschaft Mainz, wie auch die Verletzungen des Opfers, auf eine vorsätzliche Gewalttat hin. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminaldirektion Mainz ermitteln in enger Abstimmung.

Tötungsdelikt in Mainz: Hinweise deuten auf einen Tatverdächtigen hin

Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltsschaft und Kriminaldirektion, wurde die Mainzerin tot in ihrer Wohnung in der Rüsselsheimer Allee im Stadtteil Mainz-Laubenheim gefunden. Aktuell würden alle Umstände auf eine vorsätzliche Gewalttat hindeuten, wodurch der Verdacht eines Tötungsdeliktes gerechtfertigt wird.

Verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung verdichten sich und weisen auf einen Tatverdächtigen hin. Bei diesem soll es sich um einen 21-jährigen Nachbarn der Getöteten handeln. Dessen PKW habe den Tatort offenbar kurz nach der Tat verlassen. Durch intensive Ermittlungen und Fahndungsmaßnahme konnte der Verdächtige bereits am Dienstagnachmittag festgenommen werden. Der 21-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Hessen).

Der Tatverdächtige wurde anschließend ins Polizeipräsidium nach Mainz gebracht. Hintergründe zur Tat seien, laut Angaben der Ermittelnden, aktuell noch nicht bekannt. Zur Aufklärung der Tatumstände hätte die Polizei bisher einen Spürhunde und eine Drohne eingesetzt, sowie die nähere Umgebung nach Tatspuren durchsucht. Des Weiteren hätten Kriminaltechniker Tatspuren und Hinweise am Tatort und Opfer gesichert. Am Mittwoch (20. April 2022) soll der Tatverdächtige dem Richter vorgeführt. Hinweise zum Tötungsdelikt nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131/ 65-3633 entgegen.