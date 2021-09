Magdeburg vor 1 Stunde

Streich

Vermeintliche Entführung entpuppt sich als Junggesellenabschied

In Magdeburg sind mehrere Passanten in heller Aufregung gewesen. Der Grund: Sie hatten beobachtet, wie maskierte Personen einen Mann in einen Transporter gezogen haben. Die Polizei konnte die Situation schnell aufklären.