Kindische Tat mit Folgen: Strafanzeige aufgenommen

Am Montagnachmittag (11. April 2022) sah sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mit einem etwas anderem Einsatz konfrontiert. Nachdem ein 13-Jähriger den Notruf gewählt hatte, stellten sie am Einsatzort fest, dass dem Teenager gar nichts fehlte. Er war lediglich beim Zocken gestört worden.

Beim Zocken gestört: 13-Jähriger wählt Notruf

Der Jugendliche spielte um 14 Uhr in seinem Zimmer Videospiele am PC, als seine Mutter hereinkam, um das Kinderzimmer staubzusaugen. Eine Idee, von der der 13-Jährige wohl alles andere als begeistert war. Ganz im Gegenteil: Er fühlte sich davon so gestört, dass er kurzerhand die Polizei verständigte und um Hilfe rief.

Da die Polizei eine Notlage vermutete, machte sie sich sofort auf dem Weg zum Wohnort des Jungen. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass dem Teenager gar nichts fehlte. Er hatte sich lediglich geärgert, weil er beim Zocken gestört worden war.

Was witzig klingt, ist das eigentlich gar nicht, denn die missbräuchliche Nutzung von Notrufeinrichtungen ist strafbar und kann zu einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, wurde auch in diesem Fall eine Strafanzeige aufgenommen. Außerdem wurde mit dem Jungen intensiv über den Sinn und Zweck von Notrufen gesprochen.