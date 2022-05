Einen zu frühen Ausstieg aus einem Kettenkarussell hat am Samstagabend(14.05.2022) ein betrunkener Besucher des Ludwigsburger Pferdemarktes (Landkreis Ludwigsburg) genommen. Der 34-Jährige löste zu früh die Sicherung an seinem Sitz, ehe das Fahrgeschäft sicher zum Stehen gekommen war. Der Mann stürzte daraufhin 2,5 Meter in die Tiefe.

Er prallte dabei zuerst mit dem Gesäß auf den Boden, bevor er auch mit dem Kopf aufschlug.

Schaulustige erschweren Behandlung - Feuerwehr muss eingreifen

An der Unfallstelle hatten sich etliche andere Besucher des Volksfestes zusammengefunden, die die reibungslose Behandlung des Gestürzten erschwerten. Erst das Aufstellen eines Sichtschutzes durch die örtliche Feuerwehr hielt die Schaulustigen ab.

Der 34-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

