Lottogewinnerin aus Hessen: Junge Frau knackt Eurojackpot und gewinnt 30 Millionen

Update: Single-Frau gewinnt 30 Millionen Euro im Lotto

Der Lotto-Glückspilz aus Hessen ist gefunden: Eine alleinstehende Frau unter 30 hat den Eurojackpot gewonnen. Das gab Lotto Hessen bekannt. Sie stammt aus dem Main-Kinzig-Kreis. "Ich würde mal sagen, ein Haus und ein Auto kaufen, aber da bleibt noch verdammt viel übrig", sagte sie.

"An Weihnachten werde ich in Ruhe darüber nachdenken, wer aus der Familie etwas bekommt und was ich alles kaufen und wie ich es anlegen möchte", erklärte die Lottogewinnerin.

Erstmeldung: Lottogewinner aus Hessen - 30 Millionen-Jackpot geknackt

Ein Unbekannter aus dem Main-Kinzig-Kreis (Hessen) hat am 22. November 2019 im Eurojackpot gewonnen. Der Lottogewinn wartet seitdem auf den Gewinner oder die Gewinnerin. Drei Tippscheine räumten jeweils 30 Millionen Euro im Eurojackpot ab. Neben dem Glückspilz aus Hessen gewann ein Männerstammtisch aus dem Landkreis Bamberg ebenfalls.

Lotto: Eurojackpot-Gewinner gesucht

Lotto Hessen hat aktuell noch keine Informationen zum Gewinner. Vielleicht will er die unvorstellbare Summe im Strudel der Glücksgefühle erst einmal sacken lassen oder er hat seinen 30-fachen Millionencoup noch überhaupt nicht bemerkt, wir wissen es nicht. Fest steht: Die Spielquittung ist

ganz viel bares Geld wert", sagt Geschäftsführer Heinz-Georg Sundermann.

Die 90 Millionen Euro im Jackpot verteilen sich zu jeweils einem Drittel auf die Regionen Oberfranken, Hessen und Ungarn.

Eurojackpot: Das sind die Gewinnzahlen