Lotto-Gewinner verzweifelt gesucht: Ein Lotto-Gewinner oder eine Gewinnerin aus Sachsen-Anhalt hat seit zweieinhalb Jahren seinen oder ihren Millionen-Euro-Gewinn nicht abgeholt. Der Gewinner hat noch bis zum 31. Dezember 2022 Zeit, seinen Gewinn abzuholen. Das teilte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert (54) der "Bild" mit.

Der Spieler oder die Spielerin hatte zunächst einen Schein für zwei Ziehungen für Lotto "6aus49" im November 2019 in einer Verkaufsstelle im Raum Mansfeld-Hettstedt abgegeben. In der Region gibt es jedoch 20 Lotto-Filialen. Bei der Ziehung zwei Tage später landete er einen Zweier mit Superzahl, eine Woche darauf noch einen Dreier. Damit gewann der Gewinner oder die Gewinner am 7. Dezember 2019 einen Gewinn von 17,30 Euro.

Für die Nikolaus-Sonderauslosung erhielt die Person einen Ersatzschein. Zwei Tage später - am 9. Dezember 2019 - gewann derjenige oder diejenige den Millionen-Gewinn mit dem Ersatzschein - und dieser Gewinn wurde bis heute nicht abgeholt.

"Wird der Millionen-Lottogewinn nicht innerhalb der Verfallsfrist abgeholt, fließt die Summe in die nächste bundesweite Sonderauslosung", erklärt Ebert der"Bild". "Es wäre das erste Mal in der Geschichte von Lotto Sachsen-Anhalt, dass ein Gewinn in dieser Höhe nicht abgeholt wird."