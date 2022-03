Deutschland aktualisiert vor 18 Minuten

Enormer Preisanstieg

Lindner plant wohl "Tank-Rabatt" für alle Autofahrer direkt an der Tankstelle

Seit in der Ukraine Krieg ausgebrochen ist, steigen die Spritpreise in Deutschland immer weiter an. Laut Medienberichten soll Finanzminister Christian Lindner jetzt einen Tank-Rabatt für alle Autofahrer einführen. Dieser soll bereits kommende Woche in Kraft treten.