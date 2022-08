Die Inflation steigt und das macht sich bei den Lebensmittelpreisen bemerkbar. Für viele Haushalte wird es nun am Monatsende eng. Supermärkte scheinen jetzt zu befürchten, dass die Diebstähle zunehmen, denn, wie Twitter-Nutzer*innen berichten, weiten Supermärkte ihre Diebstahlsicherung aus.

Die elektronische Sicherung von Alkohol oder teuren Produkten gegen Diebe ist im Supermarkt schon länger Alltag. Neu sind jedoch die Etiketten auf alltäglichen Lebensmitteln, wie Butter oder Käse.

Cheddar mit Diebstahlsicherung in England

Bereits vor einigen Wochen machte ein Foto aus Großbritannien auf Twitter die Runde. Zu sehen: Käse für umgerechnet knapp fünf Euro, der mit einer Diebstahlsicherung versehen ist, die erst an der Kasse entfernt werden kann.

Die Spekulationen und Befürchtungen, ob das Konzept auch in Deutschland ankommen könnte, haben sich nun bestätigt, wie ein Tweet zeigt.

"Noch ganz knusper Lidl?", schreibt ein Twitter-Nutzer zu seinem Foto von einem Steak für 5,99 Euro, auf dem ein gelber Sticker mit der Aufschrift "Gesicherter Artikel" klebt.

Butter gegen Diebstahl sichern

Eine andere Twitter-Nutzerin will Butter mit Diebstahl-Etiketten bei Lidl entdeckt haben. "Ich glaube es hackt #Lidl! Sind wir schon soweit, dass normale #Butter mit einem Sicherheitsetikett vor Diebstahl geschützt werden muss?", schreibt sie.

"Wer Butter (jetzt mal von der Irischen abgesehen) klaut, muss schon sehr verzweifelt sein", schreibt ein Nutzer unter dem Post. Ein anderer meint: "Das ist Vorbereitung auf die kommende Not, wo ein Pfund Butter ein Vermögen wert sein wird."

Viele Nutzer*innen schreiben unter dem Tweet, dass sie die steigenden Preise und die dementsprechende finanzielle Not von vielen Menschen als Grund sehen.

Schokolade für 1,97 Euro wird gesichert

In Berlin scheint es ein anderer Supermarkt noch weiter zu treiben. Dort soll in einer Kaufland-Filiale Schokolade für 1,79 Euro in einer Sicherungshülle im Regal gelegen haben, wie ein Foto zeigt.

Bisher hat sich keines der Unternehmen dazu geäußert, warum man ausgerechnet diese Waren so intensiv sichert. Eine Erklärung wäre, dass es in den Filialen vermehrt Diebstähle gegeben haben könnte. Doch dazu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen. Doch es wäre naheliegend, wenn man bedenkt, wie viel in Supermärkten geklaut wird.

Im vergangenen Jahr lag die Inventurdifferenz laut einer Studie des EHI im Lebensmittelhandel bei 1.600 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Bekleidungshandel waren es 300 Millionen und in Baumärkten 350 Millionen. Im gesamten Einzelhandel lag sie bei 4,1 Milliarden Euro. Laut Expertenschätzungen geht davon geht mehr als die Hälfte auf den Diebstahl durch die Kundschaft zurück.

Gab es mehr Diebstähle? Das sagt eine Studie

Zwar wurden laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2021 15,6 Prozent weniger Ladendiebstähle angezeigt. Die Auswertung des EHI zeigten jedoch, dass die von der Polizei erfassten Diebstähle "nur die Spitze des Eisbergs darstellen", meint Frank Horst, EHI-Experte Inventurdifferenzen und Autor der Studie. "Der drastische Rückgang der Ladendiebstahlsanzeigen ist nur mit den reduzierten Ausgaben für Detekteien zu erklären, denn sie bringen normalerweise die meisten Fälle zur Anzeige“, erklärt er weiter.

Um seine Waren vor Diebstahl zu schützen, fließen im Handel etwa 0,30 Prozent des Umsatzes in die Sicherheits-Ausgaben, wie Artikelsicherung oder Kameraüberwachung. Am meisten geklaut werden im Lebensmittelhandel vor allem:

Alkoholische Getränke

Babynahrung

Kosmetik

Elektrozahnbürsten

Energiegetränke

Hochwertige Öle

Kaffee

Parfüm

Rasierklingen

Schreibwaren

Tabakwaren

