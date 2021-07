Leverkusen vor 48 Minuten

Rauchwolke über Stadt

Leverkusen: Explosion im Chemiepark - Bundesamt warnt vor "extremer Gefahr"

In einem Chemiepark in Leverkusen hat es am Dienstagvormittag eine Explosion gegeben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt vor "extremer Gefahr". Anwohner sollten unbedingt Türen und Fenster geschlossen halten.