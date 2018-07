Leonberg: Auf der Suche nach Damenunterwäsche - Dieb begrapscht Frau im Schlaf

Auf der Suche nach Damenunterwäsche verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb Zugang zu mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses und einer Waschküche in der Nachbarschaft. Dabei durchsuchte er Kleiderschränke und entwendete eine unbestimmte Anzahl an Wäschestücken.In einer der Wohnungen hatte der Einbrecher in der Nacht zum Dienstag auch eine schlafende Frau berührt, die dadurch aufwachte und schrie. Daraufhin flüchtete der Täter. Der Partner der Frau verfolgte ihn noch zu Fuß, konnte ihn aber nicht mehr aufhalten.Wie der Täter sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft hat, ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselbe Person handelt.