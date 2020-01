Lehrer zu Schüler: "Sie hätten dich früher Vergast"

Der Lehrer an der der evangelischen Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule soll seinen Schüler mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt haben. Der Lehrer soll zu dem Schüler gesagt haben: "Du hast hier schon mal überhaupt nicht zu grinsen. So etwas wie dich hätte man früher vergast." Die Ermittlungen dauerten noch an, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag.

"Vergast"-Vorfall in der Schule

Ereignet hatte sich der Fall bereits vor einem halben Jahr, trotzdem ist er immer noch brandaktuell. Im Juni 2019 soll sich der Mathelehrer entsprechend geäußert haben. Die Rheinische Post berichtet, dass die Ermittler Mitschüler vernommen haben. Laut der Staatsanwaltschaft habe sich der Vorfall "im Wesentlichen" bestätigt.