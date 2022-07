Deutschland vor 1 Stunde

Rätselhafter Posten auf Einkaufszettel

"Lebende Tiere" bei Edeka? - Twitter-Post zeigt skurrilen Einkaufszettel

"Ich frage mich, was ich da gekauft habe??", twittert ein User am Dienstag (12.07.2022) und teilt mit der Community seinen Edeka-Einkaufzettel. Darauf markiert ein roter Pfeil die Ware "Lebende Tiere" für 1,25 Euro das Stück. Was es damit auf sich hat, beschäftigt in der Folge nicht nur den User, sondern die ganze Twitter-Gemeinschaft. Aber erst nach einem Tag kann das Rätsel gelöst werden.