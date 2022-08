Lauterecken 10.08.2022

Brandstiftung

Blitzer geht in Flammen auf: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Bereits am Dienstag (26. Juli 2022) brannte in Lauterecken ein Teil eines Blitzertrailers. Am Gerät entstand ein Totalschaden. Zeug*innen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.