Deutschland droht ab Mitte Juli eine enorme Hitzewelle. "Mit all der gebotenen Ruhe, denn es ist noch über eine Woche hin, aber ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen!", schrieb der ZDF-Wetterexperte Özden Terli auf Twitter.

In seinem Tweet verweist Terli auf eine Wetterkarte, die für Montag, dem 18. Juli 2022, eine tiefrote Hitzedecke über Europa und der Bundesrepublik zeigt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat besorgt auf die Vorhersagen verschiedener Experten reagiert.

"Ältere und kranke Menschen schützen": Lauterbach schlägt Hitze-Alarm

"Wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor der Mega-Hitzewelle zu schützen", so Lauterbach bei Twitter. Dies bedeute "Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden. Erreichbar sein. Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen", so seine Befürchtung.

In den Jahren 2018 bis 2020 haben hohe Sommertemperaturen laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie in Deutschland zu Tausenden hitzebedingten Sterbefällen geführt. Zum ersten Mal seit Beginn des Untersuchungszeitraums im Jahr 1992 sei eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze in drei aufeinanderfolgenden Jahren aufgetreten, schrieben Forschende von Robert Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt (Uba) und Deutschem Wetterdienst (DWD) Anfang Juli im Deutschen Ärzteblatt.

Hohe Temperaturen können unter anderem das Herz-Kreislauf-System stark belasten und bestehende Beschwerden, wie etwa Atemwegserkrankungen, verstärken. Da Hitze nur selten als direkte Todesursache erkannt wird, nutzten die Studienautoren für ihre Analyse statistische Verfahren.