Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für die steigenden Gefahren für Menschen ohne Corona-Impfung. "Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir uns eine höhere Inzidenz leisten können, wenn die Impfquote weiter steigt. Denn für die Ungeimpften bleibt das Risiko weiterhin sehr hoch", sagt Lauterbach der "Rheinischen Post", wie n-tv am Montag (21. Juni 2021) berichtet.

"Angenommen wir haben eine Impfquote von 66 Prozent, also zwei Drittel der Bevölkerung wären vollständig geimpft, und die Inzidenz läge bei 30. Das würde bedeuten, dass unter den Ungeimpften die Inzidenz sogar bei 90 läge. Die Menschen ohne Impfschutz sind damit einem viel höheren Risiko ausgesetzt", so Lauterbach weiter. Je stärker die Delta-Variante sich verbreite, "desto mehr ungeimpfte Menschen würden auch sterben", erklärt er. Er gehe fest davon aus, dass sich die Delta-Variante auch in Deutschland durchsetzen werde.

Lauterbach warnt: Delta-Variante für Ungeimpfte gefährlich

Für Deutschland rechnet Lauterbach "bis Mitte September" mit einer Herdenimmunität. "80 Prozent der Erwachsenen sind dann doppelt geimpft", sagte er zudem am Samstag (19. Juni 2021) bei einer Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing.

"Meine große Sorge ist aber, dass unsere Kinder nicht geschützt sind." Die Delta-Variante werde sich auch in Deutschland durchsetzen, diese sei deutlich gefährlicher als alle bisherigen Corona-Varianten. "Ein Prozent der infizierten Kinder wird im Krankenhaus behandelt werden müssen" - und auch langfristige Folgen einer Covid-Erkrankung könnten Kinder treffen.