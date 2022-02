Lauterbach hatte am Dienstagabend (8. Februar 2022) im ZDF-"heute journal" mit Hinweis auf Öffnungsschritte wie in Israel gewarnt, in Deutschland käme man dann auf 400 bis 500 Tote am Tag statt 100 bis 150 derzeit. Die Vorgehensweise Israels sei "sehr risikant" und für Deutschland kein Vorbild. "Ich warne davor, dass wir zu früh zu öffnen", betonte der Minister.

Doch wie realistisch sind 500 Tote in Deutschland? Ein Statistiker hat seine Einschätzung abgegeben.

Lauterbach warnt vor 500 Corona-Toten pro Tag: Wie wahrscheinlich ist das?

"Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Menschen derzeit mit der Strategie Israels sterben würden, wenn wir ähnlich vorgehen würden“, erklärte der Minister im Interview mit dem ZDF-"Heute Journal" am Dienstagabend. "Dann kommt man auf eine Quote von vielleicht 400, 500 Menschen, die in Deutschland sterben würden, wenn wir diese Öffnungen so machen würden. Bei uns sterben aber derzeit zwischen 100 und 150 Menschen am Tag – immer noch zu viel.“

Auch in Israel selbst ist die Öffnungsstrategie umstritten. Die Zahl der schwer kranken Fälle ist in den Krankenhäusern aktuell auf einem Rekordhoch. In Israel müssen die Menschen ihren 2G-Nachweis nur noch bei großen Veranstaltungen, wie Feiern oder Hochzeiten vorweisen. Restaurants, Kinos und Hotels können auch ohne Nachweis oder negativen Corona-Test besucht werden.

Wie wahrscheinlich sind 500 Corona-Tote in Deutschland? Focus Online hat den Statistiker Christian Hesse dazu befragt. "Wir befinden uns immer noch in einer Situation steigender Fallzahlen bei den Neuinfektionen“, sagt er. Deutschland habe den Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht überschritten. "Es ist überhaupt nicht sachgerecht vor dem Peak starke Lockerungen der Maßnahmen vorzunehmen, wie etwa in Israel. Sehr riskant wäre es sogar, jetzt einen Freedom Day mit Total-Lockerungen auszurufen, wie es in Dänemark kürzlich geschah", warnt Hesse. Er stellt klar: Das von Lauterbach beschriebene Szenario ist durchaus möglich.

Statistiker hält 500 Corona-Tote pro Tag in Deutschland für möglich

"Bedenkt man, dass bei dem in unserem Land verbreiteten Omikron-Subtyp BA.1 0,08 Prozent der infizierten Patienten, die Symptome zeigen, versterben, so ergibt sich innerhalb von wenigen Wochen, die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach genannte Zahl von 500 täglichen Todesfällen, dann ebenfalls mit steigender Tendenz“, erklärt der Statistiker Hesse.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Ein wesentlicher Unterschied zu Ländern wie Dänemark oder auch Israel bestehe für uns darin, dass diese beiden bereits den Peak der Infektionszahlen hinter sich gebracht hätten. Jedoch werde es bei uns nicht mehr lang bis zum Höhepunkt der Omikron-Welle andauern, meint er. Das Anstiegstempo habe sich mittlerweile stark verlangsamt und die Kurve zeige mittlerweile Anzeichen, sich abzuschwächen, erklärt er.

Wenn unsere gegenwärtigen Maßnahmen beibehalten würden, zeichne sich in einer bis zwei Wochen ein Absinken der Neuinfektionen und Inzidenzen ab. Diese vorzeitig zu beenden, wäre nach Hesse riskant.

mit dpa