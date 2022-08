Langenlonsheim 25.07.2022

Inklusion im Weinbau

"Riesling kennt kein Handicap": Menschen mit Behinderung unterstützen Weingut an der Nahe

Das Weingut Tesch an der Nahe hat in diesem Jahr Unterstützung von einer Gruppe von Menschen mit Behinderung bekommen. Gemeinsam pflanzten sie einen neuen Weinberg an. Ein inklusives Projekt, das langfristig fortgesetzt werden soll.