Landtagswahl im Saarland: Haushoher Sieg für SPD

SPD hat zuletzt 1999 die Regierung angeführt

hat zuletzt Trotz wahrscheinlichem Sieg: Nach Wahl könnte SPD vor großem Problem stehen

Ein halbes Jahr nach dem Sieg der SPD bei der Bundestagswahl 2021 wurde an diesem Sonntag (27. März 2022) erstmals wieder ein deutscher Landtag neu gewählt. Im Saarland hatten die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr als 750.000 Bürgerinnen und Bürger waren im kleinsten Flächenland Deutschlands aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden.

Update 27.03.2022, 19.15 Uhr: Absolute Mehrheit für SPD

Die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger hat bei der Landtagswahl im Saarland nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF knapp die absolute Mehrheit errungen. Nach den ARD-Zahlen um 19 Uhr holte die SPD 26 der 51 Sitze im Landtag in Saarbrücken, nach den ZDF-Zahlen sogar 28. Der Unterschied resultiert daraus, dass nach den ZDF-Hochrechnungen die FDP mit 4,9 Prozent nicht in den Landtag kommt, nach den ARD-Zahlen mit 5,0 Prozent jedoch drinnen ist.

Update 27.03.2022, 18.37 Uhr: Erste Hochrechnungen zeigen überlegenen Sieg der SPD

Die SPD hat die Landtagswahl im Saarland überlegen gewonnen und der CDU eine bittere Niederlage zugefügt. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF legten die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger am Sonntag um mehr als 13 Punkte zu und kamen auf 43,1 bis 43,8 Prozent.

Die CDU von Ministerpräsident Tobias Hans schnitt mit 27,5 bis 27,6 Prozent historisch schlecht ab. Die AfD erreichte 5,5 Prozent, die Grünen 5,6 bis 5,8 und die FDP 4,9 bis 5,0. Vor allem die Freidemokraten müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linke dürfte mit 2,6 bis 2,7 Prozent aus dem Landtag in Saarbrücken fliegen.

Update vom 27.03.2022, 18.05 Uhr: Haushoher Sieg für die SPD

Die SPD hat die Landtagswahl im Saarland haushoch gewonnen. Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF lag sie mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger weit vor der bislang regierenden CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. Die Union fuhr am Sonntag eine historische Niederlage ein.

Damit zeichnet sich ein Wechsel im Amt des Regierungschefs ab: Die bisherige Vize-Regierungschefin, die 45-jährige Wirtschaftsministerin Rehlinger, hat nun gute Chancen, Ministerpräsidentin zu werden. Ihre SPD war zuletzt der kleinere Partner in einer großen Koalition mit der CDU.

Nach den ARD- und ZDF-Prognosen kommen die Sozialdemokraten auf 43 bis 44 Prozent der Stimmen und die Christdemokraten auf 27,5. AfD, Grüne und FDP müssen um den Einzug in den Landtag bangen, weil ihre Ergebnisse um die 5-Prozent-Hürde schwanken. Die AfD erreicht 5,5 Prozent. Die Grünen liegen den Prognosen zufolge bei 5,5 bis 6 Prozent, die Freidemokraten bei 4,8 bis 5,0 Prozent. Die Linke dürfte mit 2,5 bis 2,7 Prozent den Einzug in den Landtag verfehlen.

Rund 23 Jahre lang war das Saarland fest in CDU-Hand: Erst war Ministerpräsident Peter Müller am Ruder, ab 2011 folgte Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer und seit März 2018 hat ihr Nachfolger Hans das Sagen.

Im Wahlkampf dominierten anfangs Corona-Themen wie Lockerungen oder die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Nach Beginn des Ukraine-Krieges wurden die Sicherheitspolitik sowie hohe Energie- und Spritpreise zu den Top-Themen.

Meldung vom 27.03.2022, 12.30 Uhr: Landtagswahl am Sonntag im Saarland - Ergebnis mit Spannung erwartet

In den Umfragen lag die CDU mit Ministerpräsident Tobias Hans zuletzt deutlich hinter der SPD, bislang der kleinere Partner in einer Großen Koalition. Die bisherige Vize-Regierungschefin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), hat damit gute Chancen, an der Saar erste sozialdemokratische Ministerpräsidentin zu werden.

Das Saarland mit knapp einer Million Einwohnern ist das kleinste Flächenland unter den Bundesländern. Der Landtag mit 51 Abgeordneten ist der kleinste in Deutschland. Trotzdem gilt die Wahl auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. In diesem Jahr finden noch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen statt.

Die CDU stellt in Saarbrücken seit fast 23 Jahren die Regierungschefin oder den Regierungschef. Hans ist allerdings zum ersten Mal Spitzenkandidat seiner Partei. Für Rehlinger (45) ist es der zweite Versuch, Regierungschefin zu werden. Die SPD stellte an der Saar zuletzt bis 1999 den Ministerpräsidenten.

Wahl-Krimi mit Unsicherheiten: SPD könnte trotz Sieg nicht strahlend vom Platz gehen - doch es gibt auch Paukenschlag-Chance

Den Umfragen zufolge ist es auch gut möglich, dass es künftig wieder eine Große Koalition gibt - diesmal allerdings unter Führung der SPD. Hans hat offen gelassen, ob er auch als Vize unter Rehlinger ins Kabinett gehen würde. Die künftige Konstellation hängt auch davon ab, wer es von den anderen Parteien in den Landtag schafft. Bislang sitzen dort noch die Linke und die AfD. Den Umfragen zufolge ist aber nicht sicher, dass sie es wieder über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Das mögliche Problem der SPD: Gleiches gilt für die Grünen und die FDP. Damit wären die anderen Koalitionsoptionen verschwunden. Das ZDF-"Politbarometer" sah die SPD diese Woche bei 41 Prozent (Wahl 2017: 29,6 Prozent) weit vor der CDU mit nur noch 28 Prozent (40,7 Prozent).

Für Linke ergaben sich nur noch vier Prozent (12,8), für die AfD 6,5 Prozent (6,2), für die Grünen 5,5 Prozent (4,0) und für die FDP genau fünf Prozent (3,3). Damit wäre eine Koalition unter Führung der SPD sowohl mit CDU als auch Grünen mehrheitsfähig. Reichen könnte es auch für eine sozialliberale Regierung oder eine Ampel-Koalition wie in Berlin, wenn es die FDP in den Landtag schafft.

Andererseits wäre selbst eine absolute Mehrheit für die SPD nicht ausgeschlossen, sollten mehrere kleinere Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die Umfragen sind allerdings mit einer Reihe von Unsicherheiten behaftet. Infolge der Corona-Pandemie wird mit einem deutlich höheren Anteil der Briefwähler als vor fünf Jahren (20,3 Prozent) gerechnet.