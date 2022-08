Kaiserslautern 11.08.2022

Polizistenmord-Prozess von Kusel

Welche Rolle hatte der Nebenangeklagte? Die Beweisaufnahme im Polizistenmord-Prozess wird fortgesetzt

Am Landgericht Kaiserslautern geht der Prozess um den Polizistenmord von Kusel in die nächste Runde. Ein Vernehmungsbeamter wird am Donnerstag (11. August 2022) von den bisherigen Aussagen des Nebenangeklagten berichten.