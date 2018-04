Kurios: Biggesee bei Olpe läuft nach Unwetter leer

Zur Zeit kann der Biggesee in Nordrhein-Westfalen nicht wirklich als See bezeichnet werden. Die Tretbote liegen auf Grund und auch die Fontäne sieht in den schlammigen Pfützen etwas verloren aus.



Nach Unwetter: Biggesee läuft leer



Nach dem Gewitter ist der Biggesee allem Anschein nach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ausgelaufen. Wie die Westfalenpost berichtet, ist wohl ein Blitzeinschlag für die Trockenlegung verantwortlich. Während des Unwetters waren die Pegel der Zuflüsse über Bigge und Olpebach stark angestiegen. In solchen Fällen gibt es eine mechanische Notfallvorrichtung, die die Klappen des Vorstaudecks zum Biggesee automatisch öffnet. Auch am Dienstagabend öffneten sich die Klappen automatisch und der Obersee wurde auf das Level des Biggesee abgesenkt.



Im Normalfall wird bei der automatischen Öffnung der Klappen eine Benachrichtigung an die Zentrale gesendet. Die Klappen öffnen sich zwar automatisch, allerdings müssen sie manuell wieder geschlossen werden. Dies konnte durch die ausbleibende Benachrichtigung allerdings nicht rechzeitig passiere.



Unwetter bei Olpe: Vermutlich ist Blitzschlag für leeren Biggesee verantwortlich



Was genau zu der Störung geführt hat, konnten die Techniker noch nicht klären. Es wird vermutet, dass ein Blitzschlag, der die Leitung zerstörte dafür verantwortlich ist, dass keine Benachrichtigung an die Zentrale gesendet wurde. Da durch den Blitzschlag zahlreiche Daten zerstört wurden, ist eine genaue Rekonstruktion der Ereignisse allerdings kaum möglich. Wie die Westfalenpost berichtet, wird sich der Pegel des Sees wohl in zwei bis drei Tagen wieder erholt haben.