Küblböck-Drama: Video vom Kreuzfahrtschiff aufgetaucht

Update vom 11. September 2018, 19:25 Uhr: Exklusive Aufnahmen vom Kreuzfahrtschiff aufgetaucht

Hoffnung auf eine Rettung von Daniel Küblböck gibt kaum noch. Schon am Montag hatte die kanadische Küstenwache die Suche nach dem in der Labrador See vermissten Sänger eingestellt. Nun sind exklusive Video-Aufnahmen von dem Kreuzfahrtschiff Aidaluna aufgetaucht. Zu hören ist dort eine Durchsage des Kapitäns, der die Passagiere über das Verschwinden eines Passagiers - mutmaßlich Daniel Küblböck - informiert.

Verschollen: Wird Daniel Küblböck für tot erklärt?

Wann Küblböck für tot erklärt wird, ist offen. Geht jemand über Bord eines Schiffes und wird vermisst, kann ein Gericht auf Antrag den Tod erklären oder die Todeszeit feststellen. Dies regelt das Verschollenheitsgesetz. Das Gesetz sieht für eine Todeserklärung unterschiedliche Fristen vor, die verstrichen sein müssen. Als verschollen gilt jemand, von dem es seit längerer Zeit kein Lebenszeichen gibt und ernstliche Zweifel an seinem Fortleben bestehen. Allgemein kann jemand für tot erklärt werden, wenn er seit zehn Jahren als verschollen gilt. Wenn Menschen bei einer Fahrt auf See verschwinden - bei einem Schiffsuntergang oder durch einen Sturz vom Schiff - dann gilt eine kürzere Frist von sechs Monaten.

Update vom 11. September 2018, 12:47 Uhr: So emotional nehmen sieben DSDS-Wegbegleiter Abschied von Daniel Küblböck

Mit einer emotionalen Botschaft nehmen sieben "DSDS"-Wegbegleiter Abschied von Ex-TV-Star Daniel Kaiser-Küblböck (33). "Mit großer Bestürzung hat jeder einzelne von uns die traurigen Nachrichten der vergangenen Tage über Dich verfolgt! Es tut uns unendlich leid, auf diese Weise zu erfahren, welche grausame Traurigkeit Dich die letzten Monate umgeben haben muss", schreiben Küblböcks Mitstreiter aus der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Was wir sehen und kennenlernen durften, war ein Mensch mit unglaublich vielen Facetten, einem riesigen unvoreingenommenem Herzen aber auch einer sehr zerbrechlichen Seele!" In der ersten Ausgabe von "DSDS" hatte Küblböck im Jahr 2003 den dritten Platz belegt.

Am Montag hatte die kanadische Küstenwache die Suche nach dem in der Labrador See vermissten Sänger eingestellt. Insgesamt vier Schiffe und zwei Flugzeuge suchten zusammen 80 Stunden lang - wegen der kurzen Überlebenszeit in dem kalten Wasser habe man die Suche schließlich gestoppt. Der Sänger ging nach Angaben des Anbieters Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York am Sonntag vor Neufundland über Bord, Suizidabsicht gilt als wahrscheinlich.

Abschied von Küblböck: "Auch Clowns weinen!"

Unterschrieben ist das gemeinsame Statement von den sieben "DSDS"-Teilnehmern Juliette Schoppmann, Stephanie Bauckmayer, Andrea Josten, Daniel Lopes, Vanessa Struhler, Nektarios Bamiatzis und Gracia Baur. "Manche Menschen, die Dich nicht kannten und vor allem nicht "erkannten", empfanden Dich möglicherweise als Clown. Jedoch auch Clowns weinen! Und die sehr guten Clowns besitzen die Fähigkeit, ihre Tränen vor den Menschen zu verbergen, denen sie sie nicht zeigen wollen!", heißt es in der Botschaft.

Trotzdem habe Küblböck es geschafft, alle mit seiner positiven Energie anzustecken. "Wo immer Dich Deine Reise auch hinführt: Du wirst in unseren Herzen weiter leben! Danke, dass wir einen Teil Deines Weges mit Dir gehen durften!"

Auch TV-Satiriker Oliver Kalkofe meldete sich zu Wort: Küblböcks Suizid stimme ihn "unendlich traurig", und wenn er "die unglaublich vielen dummen, abartigen und emotionslosen Witze lese", werde er wütend. Auch er habe oft über ihn gespottet. "Jedoch nicht über ihn als Person, sondern nur über seine Aktionen und Auftritte - wo er natürlich auch bewusst zu solchen Reaktionen provozierte. Und glücklicherweise gehörte er zu den Menschen, die auch selbst über sich lachen konnten." Küblböck habe zu den Menschen gehört, "die bunt und anders sind, die ihr Publikum begeistern und auch nerven können. (...) Lebewohl, Daniel, Du warst ein lustiger Verrückter, der diese Welt zumindest bunter und vielfältiger gemacht hat."

Update vom 11. September 2018, 10:47 Uhr: Carsten Spengemann glaubt nicht, dass Daniel Küblböck vom Kreuzfahrtschiff gesprungen ist

Nach dem Sprung Daniel Küblböcks vom 5. Deck des Kreuzfahrtschiffs Aidaluna in den Atlantik wurde die Suche nach dem Vermissten am Dienstag eingestellt. Nach Dieter Bohlen äußerte sich auch Ex-DSDS-Moderator Carsten Spengemann zu der mutmaßlichen Verzweiflungstat. In einem Interview mit "t-online" sagte Spengemann, er glaube nicht, dass Daniel Küblböck freiwillig gesprungen sei. Als Begründung führte er an, dass Daniel doch zuletzt "die Kurve bekommen" und bei allem, was er mache, vollen Einsatz und Herzblut gezeigt habe.

"Vielleicht ist er ausgerutscht und über Bord gegangen", so Spengemann weiter. Auf Kreuzfahrtschiffen sei so etwas schließlich schon öfter vorgekommen. Er lobte Küblböck als jemanden, der sein Herz auf der Zunge trug "und immer ein offenes Ohr für andere Menschen hatte".

Wird Daniel Küblböck nicht gefunden, so kann er frühestens nach sechs Monaten für tot erklärt werden. Geregelt ist das im "Verschollenheitsgesetz". Als verschollen gilt jemand, von dem es über einen längeren Zeitraum hinweg kein Lebenszeichen gab und dessen Tod als wahrscheinlich anzunehmen ist. Jemand kann für tot erklärt werden, wenn er zehn Jahre lang verschollen ist. Auf See, beispielsweise bei einem Schiffsuntergang oder dem Verschwinden von einem Kreuzfahrtschiff, gilt jedoch die deutlich kürzere Frist von sechs Monaten.

Hinweis der Redaktion:Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichen Sie unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") finden Sie zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

Update vom 11. September 2018, 09:13 Uhr: Küblböcks Familie hofft auf "ein großes Wunder"

Die Familie des im Atlantik vermissten Daniel Kaiser-Küblböck gibt die Hoffnung nicht auf: "Wir denken mit all unserer Kraft und Liebe an Daniel und hoffen auf ein großes Wunder", heißt es in einer Stellungnahme, die Angehörige und enge Freunde auf der Internet-Seite des 33-Jährigen veröffentlichten. Seit Sonntag suchte die kanadische Küstenwache nach Küblböck, der nach Angaben des Reiseveranstalters Aida Cruises von einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen war.

Ab Dienstag wurde die Suche vorerst eingestellt, die Schiffe würden aber weiterhin Ausschau halten, heißt es in der Mitteilung auf der Website weiter. Im Übrigen bitte man darum, auf Spekulationen rund um das Verschwinden Küblböcks zu verzichten und der Familie Ruhe zu gewähren. "Wir, die Familie, Angehörige und enge Freunde, sind tief bestürzt und haben derzeit keine Kraft die Vorfälle zu kommentieren."

Küblböcks Berliner Schauspielschule weist Mobbing-Vorwürfe zurück

Die Berliner Schauspielschule, die Küblböck bis zuletzt besucht hatte, wies am Montag Mobbing-Vorwürfe zurück. "Die Behauptung über Mobbing an unserer Schule weisen wir strikt zurück", hieß es in einer Erklärung der ETI Schauspielschule Berlin des Vereins Europäisches Theaterinstitut. "Wir sind zutiefst bestürzt und geschockt über das Verschwinden unseres Schülers Daniel Kaiser-Küblböck." In Gedanken sei man bei der Familie, den Freunden und Fans. Ein angeblich von Küblböck verfasster Netz-Eintrag, in dem von monatelangem Mobbing an der Schauspielschule die Rede ist, kursierte im Internet. Einer Dozentin wird darin vorgeworfen , nichts dagegen getan zu haben.

Update vom 10. September 2018, 18:44 Uh: Küstenwache stellt Suche nach Küblböck ein

Die kanadische Küstenwache hat die Suche nach dem in der Labrador See vermissten deutschen Sänger Daniel Kaiser-Küblböck eingestellt. Das teilte der Sprecher der Küstenwache im kanadischen Halifax, Mark Cough, am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Insgesamt vier Schiffe und zwei Flugzeuge hätten zusammen 80 Stunden lang eine Fläche von 1227 Quadrat-Seemeilen abgesucht. "Leider wurde kein Anzeichen von Herrn Küblböck gefunden", sagte Cough. Wegen der kurzen Überlebenszeit in dem kalten Wasser sei die schwere Entscheidung getroffen worden, die Suche einzustellen.

Update vom 10. September 2018, 16:01 Uhr: Dieter Bohlen über Küblböck - "total geschockt"

DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen hat sich zum Fall des vermissten früheren TV-Stars Daniel Küblböck geäußert, der einst mit der ersten "Deutschland sucht den Superstar" Staffel berühmt wurde. In einem bei Instagram geposteten Video, das am Montag Zehntausende Mal aufgerufen wurde, äußerte sich der Musikproduzent nach eigenen Worten "total geschockt".

Über Küblböck sagte der 64-jährige Bohlen: "Er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen, was man so im Fernsehen gesehen hat, aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es eben auch das totale krasse Gegenteil: Er konnte unheimlich traurig und unheimlich depressiv sein. Und ich habe mich dann damals gewundert, wie unheimlich schnell das so hin und herging bei ihm."

Heftige Kritik an Bohlen: "Be one with the Ocean"

Viel Kritik (unter anderem bei Twitter) bekam Bohlen für den Kapuzen-Pullover, den er bei dem mit verspiegelter Sonnenbrille vorgetragenen Statement trug: "Be one with the Ocean" (Sei eins mit dem Ozean) stand darauf. Später reagierte der DSDS-Chefjuror auf die massive Kritik und erklärte. "Das ist völlig falsch rübergekommen." Falls sein Pullover für Missverständnisse gesorgt hätte,dann tue ihm das wirklich leid.

Update vom 10. September 2018, 13.34 Uhr: Suche nach Küblböck auch aus der Luft

Die kanadische Küstenwache hat ihre Suche nach dem in der Labrador See vor Neufundland vermissten Daniel Kaiser-Küblböck am Montag auch mit Unterstützung aus der Luft fortgesetzt. Im Laufe des Tages solle entschieden werden, ob es mit der Suche weitergehe und wie die nächsten Schritte sein werden, teilte ein Sprecher der Küstenwache in Halifax der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Die Küstenwache hatte am Sonntag auf der Suche nach Küblböck, der nach Angaben des Reiseveranstalters Aida Cruises vom Kreuzfahrtschiff Aidaluna über Bord gegangen war, zwei Schiffe sowie ein Aufklärungsflugzeug und einen Hubschrauber im Einsatz. Über Nacht suchte nur ein Schiff der Küstenwache nach Küblböck. Zunächst hatten sich die Aidaluna und ein weiteres Kreuzfahrtschiff ebenfalls an der Suche beteiligt.

Lebensgefährliche Situation

Zur Situation eines über Bord gegangenen Menschen sagte Christian Stipeldey, Seenotrettungsexperte bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), der Deutschen Presse-Agentur: "Eine Mensch-über-Bord-Situation stellt immer eine lebensgefährliche Situation dar." Es gehe um den körperlichen Zustand - also darum, wie viel Energie man habe, die man dringend brauche. Zudem hänge alles auch vom psychischen Überlebenswillen ab - also etwa davon, ob die Situation abgeklärt eingeschätzt werden könne, ob Erfahrung mit der See vorliege oder ob man besonders hektisch reagiere und denke, man müsse sich mit Schwimmbewegungen krampfhaft warmhalten. "Das wäre nämlich der erste Trugschluss und man würde sehr viel Energie verbrennen, die man vielleicht später noch braucht."

Stipeldey sagte weiter, es gebe bestimmte Faktoren dafür, wie erfolgreich die Suche im Meer sein könne. "Das liegt an Wetter-, Wind- und Strömungsverhältnissen, aber auch an der Tatsache, wie genau man den sogenannten Suchgebietsmittelpunkt, den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort eines über Bord gegangenen Menschen, bestimmen kann."

Update vom 10. September 2018, 12 Uhr: Nach Küblböcks Sprung von Kreuzfahrtschiff - Aidaluna hat die Suche eingestellt

Der Sänger und frühere TV-Star Daniel Küblböck ist nach Angaben der Reederei Aida Cruises am Sonntagmorgen, 9. September 2018, gegen sechs Uhr bei einer Kreuzfahrt nach Neufundland über Bord gegangen und wird seither vermisst. Rettungskräfte befinden sich auf der Suche nach dem 33-Jährigen. Nach fast einem Tag intensiver Suche schwinden die Hoffnungen, den Popsänger noch lebend zu retten.

Der 33-Jährige war nach Angaben des Anbieters Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York am Sonntagmorgen (Ortszeit) in der Labrador See, ungefähr 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) nördlich von St. John's/Neufundland, über Bord gegangen. Die Wassertemperatur betrage dort etwa 10,5 Grad, hieß es. Ohne Hilfe liege die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden.

Die beiden an der Suche beteiligten Kreuzfahrtschiffe seien am Sonntagabend (Ortszeit) nach Einbruch der Dunkelheit von der kanadischen Küstenwache "aus der Suchaktion entbunden worden". Das Schiff "Aidaluna", von dem Küblböck verschwunden ist, befinde sich jetzt auf dem Weg nach Halifax.

"In dieser schwierigen Zeit sind wir mit unseren Gedanken bei der Familie des Vermissten", erklärte das Unternehmen. Man stehe in engem Austausch mit den Angehörigen, um ihnen in allen Fragen zur Seite zu stehen. Außerdem kooperiere Aida vollumfänglich mit den Behörden.

Über Nacht suchte noch ein Schiff der kanadischen Küstenwache. Bei Tageslicht sollte ab etwa 7.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) dann auch wieder Unterstützung aus der Luft eintreffen. Die Unglücksstelle liegt nach Angaben der Küstenwache in der Labrador See, ungefähr 110 Seemeilen (200 Kilometer) nördlich von St. John's/Neufundland.

Sprang Küblböck absichtlich vom Kreuzfahrtschiff?

Es sieht ganz so aus, als ob es sich nicht um einen Unfall handelt: Es gebe Grund zur Annahme, dass der inzwischen als Daniel Kaiser-Küblböck auftretende Sänger und Entertainer ("Deutschland sucht den Superstar") am frühen Sonntagmorgen gesprungen sei. "Das ist unsere Vermutung", sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Das Kreuzfahrtschiff "Aidaluna" sei an die mutmaßliche Unglücksstelle zurückgekehrt. Die Küstenwache suche ebenfalls mit Flugzeugen und Hubschraubern nach dem 33-Jährigen. "Der Kapitän und die Crew von Aidaluna haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet", erklärte Aida Cruises. Sprecher Kunze betonte: "Es läuft eine intensive Suche."

Küblböck war privat an Bord der "Aidaluna"

Nach Durchsagen und einem Kabinencheck sei festgestellt worden, dass Kaiser-Küblböck verschwunden sei. Er sei privat an Bord der "Aidaluna" mit rund 2200 Gästen und etwa 600 Crewmitgliedern gewesen, so Aida-Sprecher Kunze. Zahlreiche Medien berichten, Küblböck habe an Bord Frauenkleider gertragen, sei als Frau aufgetreten und wollte auch als solche angesprochen werden. Spekuliert wird über einen Zusammenhang mit seiner letzten Rolle im Theaterstück seiner Berliner Schaspielschule, in dem er einen Transsexuellen verkörperte.

Groß angelegte Suchaktion nach Küblböck

Die kanadische Küstenwache leitete eine groß angelegte Suchaktion ein, an der ein Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug sowie neben der Aidaluna ein weiteres Kreuzfahrtschiff, die MS Zuiderdam (Holland America Line), und später auch zwei Schiffe der Küstenwache beteiligt waren. Die Suche verlief bis zum späten Abend erfolglos. "Wir werden die Suche nach Daniel auch über Nacht fortsetzen", teilte ein Sprecher der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur mit.

DSDS machte Küblböck in Deutschland berühmt

Daniel Kaiser-Küblböck, geboren im bayerischen Hutthurm, wurde 2002/2003 bekannt, als er an der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) teilnahm und auf den dritten Platz kam. 2014 bewarb er sich vergeblich mit dem Lied "Be A Man" um die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Kopenhagen. 2015 nahm er als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" teil. Er machte eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Zuletzt lebte Kaiser-Küblböck in Berlin und Palma de Mallorca.

Küblböck war sich seiner polarisierenden Wirkung schon als junger Künstler bewusst. Alles, was er mache, spalte, sagte er 2004 nach der Aufführung des halbdokumentarischen Films "Daniel, der Zauberer. "Aber ich glaube, das macht mich aus." Doch seine Dauerpräsenz in vielen Medien, die ihn als schrille Figur präsentierten, bot ihm die Chance für eine jahrelange Karriere als Sänger, Entertainer und Kandidat in Casting-Shows. Er sammelte auch diverse Auszeichnungen und Goldene Schallplatten ein.

"Bizarre Gestalt mit Unterhaltungswert"

Selbst ungeplante Zwischenfälle steigerten seinen Ruf als bizarre Gestalt mit Unterhaltungswert. In die Schlagzeilen geriet Küblböck etwa, als er 2004 am Steuer eines Autos einem Lastwagen ("Gurkenlaster") die Vorfahrt nahm und dabei schwer verletzt wurde. Küblböck, der damals noch keinen Führerschein hatte, wurde in einem Prozess zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro und acht Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Bei Küblböcks Management war zunächst niemand erreichbar. Auch die "Bild"-Zeitung berichtet.

Mobbing an Küblböcks Schauspielschule?

Im Fall des vermissten früheren TV-Stars Daniel Küblböck weist die von ihm zuletzt besuchte Schauspielschule Mobbing-Vorwürfe zurück. "Die Behauptung über Mobbing an unserer Schule weisen wir strikt zurück", hieß es in einer Erklärung der Schule am Montagvormittag in Berlin. "Wir sind zutiefst bestürzt und geschockt über das Verschwinden unseres Schülers Daniel Kaiser-Küblböck. Die ETI Schauspielschule Berlin möchte zum Schutz der Privatsphäre von Daniel zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zu den im Internet kursierenden Gerüchten tätigen." In Gedanken sei man bei seiner Familie, den Freunden und Fans.

Im Internet kursiert ein angeblich von Küblböck verfasster Internet-Eintrag, in dem von monatelangem Mobben an seiner Schule die Rede ist und einer Dozentin vorgeworfen wird, nicht eingegriffen zu haben.