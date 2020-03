Unterschätzte Keimschleudern: So kriegen Sie Display und Tastatur richtig sauber

Das Essen vor dem Bildschirm oder ungewaschene Hände lassen Nutzeroberflächen von Computern oder Tastaturen schnell verunreinigen. Das sieht nicht schön aus und ist dazu noch unhygienisch. Deshalb sollte man ab und zu die Zeit für eine kleine Reinigung finden.

Zunächst können sie die Tastatur vorsichtig ausklopfen. So fallen viele Krümel heraus. Zur Feinarbeit eignet sich ein weicher Pinsel, um tiefer zwischen die Tasten zu kommen. Druckluft-Spraydosen blasen Staub aus den Ritzen. Der Staubsauger bleibt dagegen lieber im Haushaltsschrank. "Die sind in der Regel viel zu stark und könnten die Tasten lösen oder die Kontakte beschädigen", erläutert Rainer Schuldt von der Zeitschrift "Computer Bild".

Die Tastatur im Waschgang

Verkrustungen, oberflächliche Vergilbungen und Hautschüppchen entfernt ein feuchtes Allzwecktuch meist gut. Im Handel gibt es spezielle Knete, die man auf die Tastatur drückt, um sie zu reinigen und zu desinfizieren. Die Mittel stoßen jedoch bei stark verdreckten Tastaturen an ihre Grenzen. Diese werden damit nicht sauber, sagt Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin "c't".