Berlin vor 59 Minuten

Notfall

Kritische Infrastruktur: Was bedeutet das eigentlich und was droht im schlimmsten Fall?

In der Pressekonferenz nach den Besprechungen von Bund und Länder war immer wieder die Rede vom Schutz kritischer Infrastrukturen. Was mit diesem Begriff genau gemeint ist, weshalb es so wichtig ist, diese intakt zu halten und wie sich Kommunen nun auf einen möglichen Notstand vorbereiten, erklären wir hier.