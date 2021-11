"Mehr Fortschritt wagen: Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" lautet der Titel des 177 Seiten langen Koalitionsvertrages. Am Mittwoch (22. November) wurden die Ziele der neuen Regierung bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Der erste Redner war Olaf Scholz (SPD). Sein erstes Thema ist jedoch nicht die Ampel, sondern Corona - das aktuell drängendste Thema. SPD, Grüne und FDP übernehmen die Regierung in Zeiten einer Pandemie - eine Herausforderung.

Einrichtung eines ständigen Bund-Länder-Krisenstabs im Kanzleramt ein. Die neue Bundesregierung werde die Einrichtung eines solchen Krisenstabes veranlassen, sagte Scholz. Zudem sollen Pflegekräfte wegen der besonderen Belastungen in der Corona-Krise einen erneuten Bonus bekommen. Die künftigen Ampel-Koalitionspartner hätten sich verständigt, dafür eine Milliarde Euro bereitzustellen, sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin.