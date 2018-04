Kriminologe nach Passau-Schlägerei: Aggressivität unter Jugendlichen geht zurück

Die Schlägerei unter Jugendlichen mit einem Toten in Passau ist dem Kriminologen Christian Pfeifer zufolge kein Zeichen für eine steigende Aggressivität unter Jugendlichen. "Die schreckliche Tat in Passau läuft gegen den Trend, den wir schon seit zehn Jahren beobachten", sagte Pfeifer, der frühere Direktor des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag).So zeige die Polizeiliche Kriminalstatistik in Bayern, dass Tötungsdelikte von 14- bis 21-Jährigen im Freistaat im Vergleich von 2017 zu 2016 um ein Viertel zurückgegangen seien. Dies gelte sowohl für Ausländer als auch für Deutsche. Auch die Gewaltkriminalität in diesem Alter sei rückläufig.Dass sich Gruppen von Jugendliche zu Gewalt verabreden, gebe es nicht erst, seitdem Soziale Netzwerke die Organisation solcher Treffen vereinfachen würden, sagte Pfeiffer: "Die Verabredung junger Kerle, um sich zu prügeln, um so zu klären, wer der Stärkere ist, ist leider so alt wie die Menschheit." Heute erlebe man so etwas oftmals im Vorfeld von Fußballveranstaltungen.Große Sorge bereitet dem Kriminologen jedoch die Passivität der jungen Zuschauer: "Das Thema dieser unterlassenen Hilfeleistung muss uns beschäftigen." Es sollte "Thema in den Schulen werden", weshalb es offenbar nicht einmal einen Zuschauer gegeben hat, der wenigstens den Notruf gewählt habe, sagte der Experte.In Passau hatten sich am Montagabend zwei Jugendliche zu einer Schlägerei im Stadtzentrum verabredet. Ein 15-Jähriger war später an den Folgen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben - er war an seinem eigenen Blut erstickt. Der verbale Streit eskalierte nach Angaben der Polizei . Auf Worte seien Ohrfeigen gefolgt, es entwickelte sich schnell eine wüste Schlägerei, in die sich dann weitere junge Leute einmischten. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau hatte am Mittwoch einen Unterbringungsbefehl gegen einen Tatverdächtigen im Alter von 14 Jahren sowie Haftbefehle gegen vier Tatverdächtige im Alter von 15, 17, 21 und 25 Jahren.